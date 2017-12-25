25 Aralık 2017 Pazartesi

Yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’e yağış uyarısında bulundu. Ayrıca meteoroloji kuvvetli rüzgar ve puslanma uyarısı da yaptı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:03
Yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor!

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın, çok bulutlu, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da aralıklarla yağmurlu, Bingöl ve Tunceli'nin kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.


Rüzgarın zaman zaman saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli eseceğinin tahmin edildiğini de bildiren Merkez, yer yer görülebilecek pus hadisesinden dolayı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

HABER MERKEZİ
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