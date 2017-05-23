Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Yaptığımız son değerlendirmelere göre, bölgemiz (Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl) genelinde 23 Mayıs 2017 Salı günü görülecek olan yağışların; yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı şeklinde olması beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Yine yapılan açıklamada, ani sel-su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu vb. duurmlara karşı uyarıda da bulundu.

HABER MERKEZİ