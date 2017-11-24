24 Kasım 2017 Cuma

Yadsınamaz bir gerçek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Toplumları kalkındırmanın, huzurlu ve müreffeh bir yaşam ifa edebilmenin adına eğitimin önemi yadsınamaz bir gerçekliktir” diyerek Öğretmenler Günü’nü kutladı.

24 Kasım 2017 Cuma 11:17
Yadsınamaz bir gerçek

  Çalık, mesajında, “Eğitim ve öğretim ile milletler ortak değerlerini, kültürlerini, milli ve manevi hassasiyetlerini nesilden nesle aktararak istikbaline yön ve şekil verirler. Yarınlara daha güçlü ve sağlam adımlarla ulaşmak için kuşkusuz burada en önemli görev fedakâr ‘öğretmenlerindir.’ Öğretmenler; bilgi, birikim ve tecrübeleri ile yarınları omuzlayacak umutlarımızı yetiştirirler. Ülkemizin milli hedeflerine ulaşmasında milletimize rehber olan öğretmenlerimiz, saçtıkları ışık ile gençliğimizin yolunu aydınlatmaya devam edeceklerdir” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık

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