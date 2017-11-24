Çalık, mesajında, “Eğitim ve öğretim ile milletler ortak değerlerini, kültürlerini, milli ve manevi hassasiyetlerini nesilden nesle aktararak istikbaline yön ve şekil verirler. Yarınlara daha güçlü ve sağlam adımlarla ulaşmak için kuşkusuz burada en önemli görev fedakâr ‘öğretmenlerindir.’ Öğretmenler; bilgi, birikim ve tecrübeleri ile yarınları omuzlayacak umutlarımızı yetiştirirler. Ülkemizin milli hedeflerine ulaşmasında milletimize rehber olan öğretmenlerimiz, saçtıkları ışık ile gençliğimizin yolunu aydınlatmaya devam edeceklerdir” ifadelerine yer verdi.
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