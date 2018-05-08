‘YABANCI TERÖRİST’ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü; düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Tem Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 1-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimleri açıkladı. Söz konusu açıklamada şunlar kaydedildi:

FETÖ/PDY OPERASYONLARI

“Tem ve Kom Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY’nin ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 64 şahıs hakkında işlem yapıldı, bunlardan 27 şahıs tutuklandı, 21 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı, 16 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca FETÖ/PDY’ye yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 11 şüpheli hakkında işlem yapılmış, işlem yapılan 5 şüpheli soruşturma iline sevk edilmiş, 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılmış, 5 şüpheli firari olarak aranmaktadır.

Çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) yakalanarak gözaltına alınmış, gözaltına alınan şüpheli mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır.

3 ADET SAHTE NÜFUS CÜZDANI ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve mali suçlara yönelik yapılan çalışmalarda 5607 sayılı kanun kapsamında 6 şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 77 adet kaçak cep telefonu, 24 şişe kaçak içki ve 30 lt. boğma rakı sahte içki, 83 kg nargile tütünü ele geçirilmiştir.

6136 Sayılı Kanun kapsamında (Kaçak Silah Ticareti) suçundan 1 şüpheli gözaltına alınmış, gözaltına alınan şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştır. Şüphelinin yapılan aramasında 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir.

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 4 şüpheli hakkında işlem yapılmış. Şüphelilerin yapılan aramalarında 3 adet sahte nüfus cüzdanı ve 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirilmiştir.

Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçlarından ilimiz genelinde toplam 25 operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan çalışmalarda 43 şahıs gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan 16 şahıs hakkında TCK’nın (188/3.) 27 şahıs hakkında TCK’nın 191. kapsamında adli işlem yapılmıştır. Adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 1 şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştır.

Yapılan bu operasyonlar sonucu; 375,60 gr. (Kubar esrar), 5 gr. (Toz esrar), bin 231 gr. (Sentetik Kannabinoid), 10 gr. metamfetamin, 93 adet (Ecstasy), 547 adet (Kullanımı Reçeteye tabi hap), 5 adet (Captagon) maddesi ele geçirilmiştir.

59 BİN 444 ŞAHSIN GBT’Sİ YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve merkez ilçe emniyet müdürlüklerimizce (Battalgazi ve Yeşilyurt) yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 59 bin 444 şahsın GBT’si yapılmış, aranan 161 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 31 ruhsatsız tabanca, 16 kuru sıkı tabanca, 19 av tüfeği, 62 adet av tüfeği kartuşu, 325 adet çeşitli çaplarda fişek, 243 adet uyuşturucu hap, 70 kesici alet ele geçirilmiş, 2 faili meçhul olay aydınlatılmıştır.

Ahlak Büro Amirliğimiz ekipleri tarafından İlimizde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde yapılan denetimler sonucu bir iş yerinde bulunan bin 72 rulet, tilt, langırt, ve benzeri oyun aletleri ile makineleri hakkında kanun kapsamında olduğu anlaşılan 1 adet monitör ve paramatik makinesine el konulmuş, ayrıca 2 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır.

23 BİN 769 TL İDARİ PARA CEZASI

Ayrıca 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde 2 tesise müşteri bilgilerini anlık olarak kimlik bildirim sistemine göndermemekten toplamda 11 bin 884 TL, 1 şahsa da kimlik bildirim sistemine bağlanmadan günlük kiralama işi yaptığından dolayı 11 bin 885 TL, toplamda 23 bin 769 TL idari para cezası uygulanmış olup, 1 tesisin de kapatılması için ilgili belediye başkanlığına gerekli yazışma yapılmıştır.

Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise, 46 bin 293 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 4 bin 275 araç sürücüsü ve 11 bin 271 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 4 milyon 20 bin 593 TL cezai işlem uygulanmıştır.

660 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

168 araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuş, 660 araç trafikten men edilmiştir, 3 araç abartı egzoz nedeniyle trafikten men edilirken, yine 18 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmıştır. 109 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapan 62 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır.”