Üniversite kampüsünde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Toplantı Salonu’nda Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen toplantıda, İnönü Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere terör örgütleriyle ilgili bilgilendirme ve terör örgütlerinin eleman kazandırma yöntemleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Danışmanı, Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanı ve TÖMER Müdürü Doç. Dr. İlhan Erdem, TÖMER'in hemen hemen her üniversitede mevcut olduğunu belirterek, "İnönü Üniversitesi olarak da biz 2010'da TÖMER’i kurarak özellikle bölgemizde öncü bir kurum hüviyetine büründük. İnönü TÖMER'de her yıl yaklaşık olarak kurlara göre değişmekle beraber 150-200 arasında öğrencilerimize Türkçe öğretiyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da yabancı uyruklu öğrencilerin İnönü Üniversitesi için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Sizi çok kıymetli, çok değerli olarak görüyorum. Ülkemiz, şehrimiz ve üniversitemiz için de öylesiniz. Sizin bütün problemlerinizle yakından ilgileniyoruz. Varsa sıkıntılarınız hedefimiz bunları çözmektir. Şehrimiz çok güvenli ve huzurlu bir şehir. Dolayısıyla üniversitemiz de çok huzurlu bir üniversite. Bunu bu çalışmalara borçluyuz” şeklinde konuştu.

SİZ BİZİM EMANETİMİZSİNİZ

Toplantıda son olarak söz alan Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinden Polis Emre Evin, devleti oluşturan en önemli unsurlardan birisinin milletin güvenli bir şekilde hayata devam etmesi olduğunu kaydederek, "Sizler eğitim için ülkenizi bırakıp bizim ülkemize geldiniz. Siz bizim emanetimizsiniz. Hayallerimize ulaşabilmeniz için bizimde birkaç tüyomuz var. Sizler kaliteli ve iyi arkadaşlıklar kurar, güçlü iletişim kuralları kullanılır ve ön yargılarınızı bir tarafa bırakarak hayallerinize ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı. (İHA)

İHA