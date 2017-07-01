Ülke fotoğrafçılarını bir araya getirip paylaşım ve etkileşimi artırmak ve bu sayede Malatya’nın sosyo-kültürel imajını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen 3. Uluslararası Malatya Fotokamp’ında katılımcılar ücretsiz olarak tarihi, turistik ve kültürel değerleri keşfedecek.

FOTOĞRAF SEVERLER AKIN EDECEK

Fotokamp’ın üçüncüsü, bu yıl 6-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Malatya’nın Arapgir ilçesine bağlı Kayaarası Kanyonu’nda, MAFSAD ve Arapgir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Yaklaşık 4 bin kişinin katılacağı tahmin edilen Fotokamp’a birçok fotoğraf sanatçısı katılacak. Ahu Akbaş, Akaki Pkhakadze, Ata Yakup Kaptan, Cengiz Karlıova, Çerkes Karadağ, Erdal Kınacı, Faruk Akbaş, Mehmet Özer, Mustafa Ertekin, Nino Mghebrishvili, Nurlan Tahirli, Serkan Çolak, Tamer Günal ve Yusuf Aslan Fotokamp’a katılacak isimler arasında yer alıyor.

FOTOKAMP KAPSAMINDA YAPILACAK FAALİYETLER

Yurt dışından ve Türkiye’den birçok fotoğraf sanatçısı ile fotoğraf meraklısının katılacağı ve Genel Koordinatörlüğünü Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Ertekin’in yapacağı 3.Uluslararası Malatya Fotokamp için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Fotokamp kapsamında bu yıl fotoğraf gösterileri, atölye çalışmaları, fotoğraf sergisi, imza günleri, ateş başı gündemsiz fotoğraf sohbetleri, fotoğrafla ilgili stant faaliyetleri, fotoğraf etkinlikleri, Arapgir ilçe merkez ve köy gezileri, mini müzik dinletileri, doğa yürüyüşleri ve MAFSAD Çocuk Sanat Atölyesi kapsamında çeşitli sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecek.

BAŞKAN DAVET ETTİ

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu yaptığı açıklamada, Fotokamp’a ev sahipliği yapacak olan Arapgir İlçesi’nin, tarihi dokusu, endemik bitleri, kültürü, doğası ve insanıyla, fotoğraf severlerin ziyadesiyle memnun kalacağı bir coğrafya olduğunu söyleyerek, bütün fotoğraf, kamp, doğa, gezi ve eğlence tutkunlarını Fotokamp’a beklediklerini ifade etti.

ÇALIŞMA BÖLGELERİNE AYRILDI

MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan, “Arapgir ve çevresi 8 çalışma bölgesine ayrıldı. Her bölgeye birer hocamız eşlik edecek ve birlikte fotoğraf çekeceğiz. Perşembe günü sabah, çadırlarımızı kurmaya başlayacağız ve 15.00’de topluca Kozluk Çayı içinde yürüyüşle kampımızı açmış olacağız. İzleyen günler gündüzleri arazide, akşamları açık alandaki gösteri perdesinin önünde ve ateş başında olacağız. Kahvaltı ve yemekler ile çalışma bölgelerine ulaşım organizasyon tarafından sağlanacaktır. Çalışma gruplarına 8 hocamız eşlik edecek, 24 fotoğrafçı sunumlarını yapacak, 2 Gürcü ve 1 Azeri fotoğrafçı ‘yabancı gözüyle Arapgir’i fotoğraflayacak” dedi.









TAHİR ÖZÇELİK