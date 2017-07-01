Yakınca Spor Salonu’nda görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Kara Havacılık Alay Komutanı Kara Pilot Albay Hakan Keleş, Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan nöbetçi amirin kendisine arayarak ‘sıkıyönetim’ emrinin geldiğini belirterek, “Bende nereden çıktı bu emir? İnceleyin, gelince bakacağım” dedim. Alay’a ulaştığımda yayınlanan emre baktım ve emrin uygun olmadığını gördüm” dedi.

SEGBİS ÜZERİNDEN KATILDILAR

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya; 2. Ordu Eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile birlikte 14’ü tutuklu, 6’sı tutuksuz toplam 20 sanık hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar; Orgeneral Adem Huduti, Tümgeneraller Mustafa Serdar Sevgili, Zeki Karataş, Ersin Yıldırım ve Emin Ayık ise bulundukları cezaevlerinden SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

“ORDU KOMUTANIN EMRİ”

Duruşmada tanıklardan Kara Havacılık Alay Komutanı Kara Pilot Albay Hakan Keleş, 15 Temmuz’da Malatya Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nda yaşananları mahkeme heyetine anlattı. Alay Komutanı Albay Hakan Keleş, darbe gecesi 2. Ordu’dan bazı isimlerin Ankara’ya taşınması için kendilerinden uçak kaldırılması talimatı verildiğini söyledi. Keleş açıklamasında “Bahadır Erdemli, bana ‘Ankara’ya personel taşınacağını, bu uçağın Ankara’ya gitmesi gerektiğini’ söyledi. Albay Erdemli, ‘Bu emrin Ordu Komutanınnı emri olduğunu’ söyledi” dedi.

GÖREVDEN ALINDIĞI MESAJLA GELDİ

Odasına çıktığında İnsanlı Keşif Uçağı’ndaki (İKU) görevlilerin geldiğini ifade eden Keleş, “İKU ile ilgili talep olduğunu söylediler. Albay Bahadır Erdemli aradı ve İKU hazır etmemizi söyledi. ‘Niye?’ diye sorduğumda, ilk başta cevap vermedi sonra ‘Ankara’ya gidecek’ dedi. ‘Bu saatte olmaz’ dedim ve beklemeye başladık. İkinci defa aradı, uçağı vermeyince, beni görevden aldıklarını söyledi. Bende ‘yetkisinin olmadığını’ söyledim. (Tutuklu) ‘Albay Mustafa Özhan orada mı? Onunla görüşeceğim’ dedi. Telefonu verdim. Daha sonra mesaj şeklinde görevden alındığım ve eski alay komutanının görevi devralacağına dair bir mesaj geldi. Biz görevi bırakmadık ve güvenlik tedbirleri aldık. Avni Paşa 2. Ordu Kurmay Başkanı (eski) ile gece birkaç defa görüştük. ‘Rahat olmadığını’ söyledi. ‘Emniyette misiniz?’ dedim, ‘sayılmaz’ cevabını verdi. Avni Paşa ‘emir komuta dışına çıkmayın’ diye birkaç defa söyledi. Sabah 04.00-05.00 gibi Avni Paşa aradı ‘Erhaç’a uçaklar gelmiş bilgin var mı?’ diye sordu, ‘bilgim yok’ dedim. Sonra baktığımda dışarıda nakliye uçaklarını gördüm. Kendisini arayıp, nakliye uçaklarının geldiğini söyledim, ‘tamam’ dedi. 07.00 gibi Avni Paşa ‘Şemdinli Tekeli’de bir karakolun basıldığını ve İKU’ya ihtiyaç olduğunu’ söyledi. Emniyet tarafından yapılan araştırmada öyle bir saldırı olmadığı belirlendi ve pilotlar içeri alınmadı. Bende Avni Angun’u arayarak, böyle bir uçuşun olmayacağını deyince, ‘tamam’ dedi ve kapattı. Üsteki emniyeti aldık pisti kapattık ve uçuşlara izin vermedik” diye konuştu.

“İKU TALEBİ KİMDEN GELDİ?”

Keleş, mahkeme başkanı Vedat Koç’un ‘İKU talebi kimden geldi?’ sorusuna, “2. Ordu Komutanlığı’ndan ilk İKU (İnsanlı Keşif Uçağı) talebi Albay Bahadır Erdemli’den geldi. Böyle bir talep üzerine uçuş olmayacağını söyledim. İKU’nun Ankara’ya personel taşıma gibi bir görevi yoktur. İKU’nun görev sahası operasyon bölgesidir. Bu nedenle kaldırılmaması talimatını verdim. Daha sonra biz kaldırmayınca bize yazılı mesaj emri geldi. Bahadır Erdemli, bana ‘Ankara’ya personel taşınacağını, bu uçağın Ankara’ya gitmesi gerektiğini’ söyledi. Albay Erdemli, ‘Bu emrin Ordu Komutanının emri olduğunu’ belirtti. Bahadır Erdemli, İKU kaldırılması konusunda ısrar etti. Genel olarak verilen emirlere uymadım” diye cevap verdi. Keleş, bir avukatın ‘Ankara’ya bin 500 top mermisi gönderilmesine’ ilişkin sorusuna ise Ankara’ya gönderilen bin 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatının yazılı bir emirle değil, şifai olarak söylendiğini bildirdi.

ORDU YÖNETİME EL KOYDU

15 Temmuz darbe girişiminde Malatya’da 2.Ordu Karargahında Astsubay Ahmet S., duruşmada tanık olarak dinlendi. Ahmet S., ifadesinde 15 Temmuz gecesi karargahta nöbetçi olduğunu söyledi. Ahmet S., akşam saatlerinde (tutuklu) Üsteğmen Hüseyin Çakıcı’nın kendisini aradığını belirterek 1 nolu nizamiyeye gidilmesi talimatı verdirdiğini ifade etti. Çakıcı ile birlikte nizamiyeye gittiklerinde ilk kez gördüğü Yüzbaşı Kemal’in orada bulunan askerlerle durum değerlendirmesi yaptığını anlatan Ahmet S., “Kemal Keskin’in darbe olduğunu söylemesini konuşuyorduk ve anlamaya çalışıyorduk. Ben bu sırada akrabalarımızı aradım hal hatır sormak için. Dışarıya baktığımızda hayatın olağan akışı devam ediyordu bu sırada. Herhangi bir terslik yoktu ama ‘Kemal Keskin neden bize böyle söyledi?’ diye düşünüyorduk” şeklinde konuştu. Kemal Keskin’in kendisine 2. Ordu Komutanı’nın karargaha geleceğini ve 1 nolu nizamiyeden alınması gerektiğini söylemesi üzerine tekrar 2 nolu nizamiyeye gittiğini belirten Ahmet S., burada sivil aracın içerisinde oturmuş teçhizatlı askerleri gördüğünü ve bunun üzerine Hüseyin Çakıcı’ya aracın ne maksatla çıkacağını sorduğunda Çakıcı’nın kendisine ‘bir yere’ diye cevap verdiğini ifade etti.

“POLİSE TESLİM OLDUK”

Garajlar bölgesinde beklerken binaya girip televizyon açtığını anlatan Ahmet S., “Haberlerde bir darbe kalkışmasını olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grubun kalkışma yaptığını öğrendim. Kafamda bir takım şeyler oluşmaya başladı” dedi. Sabah saatlerinde koğuşlar bölgesinde gittiğinde tüm er ve erbaşların dışarıda olduğunu gördüğünü söyleyen Ahmet S., buradaki askerleri alarak karargahın önünde topladığını ve sonrasında garajlar bölgesindeki depoya giderek burada saklandıklarını belirtti. Bu sırada dışarıdan çatışma seslerinin geldiğini ifade eden Ahmet S., yaklaşık 45 dakika sonra 1 nolu nizamiyeden Uzman Çavuş Yunus B’nin kendisini arayarak polise teslim olacaklarını söylemesi üzerine kendisi ve diğer askerleri de alarak nizamiyeden dışarı çıktıklarını ve polise telim olduklarını dile getirdi.

“ATEŞ AÇMAYIN DEDİM”

Orduevi’nde nöbetçi amir olarak görev yapan ve mahkemede tanık olarak dinlenen askeri personel Ayşe Ş. ise darbe girişimini saat 22.00 sıralarında televizyondan öğrendiğini söyledi. Ayşe Ş. ifadesinde, Orduevi’nin önünde toplanan kalabalığın içeriye çeşitli cisimler attıklarını kaydederek, “Bunun üzerine bende bu konuda bilgi vermek üzere nöbetçi amirliğini aradım bilgi verdim. Komutana bilgi vereceklerini söylediler. Daha sonra harekat merkezini aradım. Ben bilgi verdikten sonra Erkan Varol telefonu alarak ‘Vurun, öldürün, ateş edin’ dedi. Bende telefonu kapattım. Nöbet yerlerini dolaştım askerlere, ‘ateş açmayın, panik yapmayın, dikkatli olun, kendinizi emniyete alın’ dedim. Askerlerin emniyet almasını sağladım daha sonra 155 Polis İmdat Hattı’nı aradım. Polisler, güvenliği aldıktan sonra halk da normale döndü ve bir sorun kalmadı” diye konuştu.



















TAHİR ÖZÇELİK