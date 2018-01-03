03 Ocak 2018 Çarşamba

Vücuduna sardığı esrar ile yakalandı

Polis uyuşturucu ile mücadele etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri–Malatya karayolunda esrar operasyonu yapıldı ve yapılan kontrollerde üzerinde 2 kilo 800 gram toz esrar sarılı olan 21 yaşındaki kadın yolcu gözaltına alındı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:50
Vücuduna sardığı esrar ile yakalandı

  Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde üzerinde 2 kilo 800 gram toz esrar sarılı olan 21 yaşındaki kadın yolcu gözaltına alındı.

İŞLEM BAŞLATILDI
  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan kontrollerde 21 yaşındaki F.Z.'nin kıyafetlerinde kabarıklık olduğunu fark eden ekipler üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında F.Z.'nin üzerine sarılı vaziyette 2 kilo 800 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Z. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.

İHA
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