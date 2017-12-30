Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan ‘’Şeker içeriği yüksek besinler vücudumuza enerji sağlamaları dışında, alındığı kaynağa ve de miktarına dikkat edilmezse zarar verebilmekte, bizi bazı hastalıklar ile karşı karşıya bırakabilmektedir. Doğal olarak meyve ve sebzelerde bulunan şekere vücudumuzun ihtiyacı vardır. Özellikle zihinsel faaliyetlerin yürütülmesi ve zinde bir gün geçirmek için vazgeçilmezdir. Lakin genetiğiyle oynanmış toz haline getirilmiş işlenmiş şekere vücudumuzun ihtiyacı yoktur. Buna rağmen fazla miktarda alımı söz konusu olduğunda vücut pek istemeyeceğimiz tepkiler vermektedir’’ ifadelerini kaydetti.

ŞEKERİN SEBEP OLDUĞU HASTALIKLARA DİKKAT!

Diyetisyen Fidan, “Bunlara örnek olarak vücuda aşırı miktarda alınan basit şeker pankreas salgı hormonlarında dengesizlik yaratarak fazla miktarda insülin salınmasına sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak da İnsülin direnci oluşmaktadır. İnsülin Direnci beraberinde göbek yağlanması ile gelmekte, karbonhidratlı besinlere karşı aşırı iştah artışı ile vücuda fazla basit şeker alımına neden olup kişiyi bir kısır döngü içine sürüklemektedir. Yani eğer günden güne büyüyen bir göbeğiniz varsa ve de önüne geçemediğiniz tatlı krizleri oluyorsa durup düşünmenin vakti gelmiş demektir. Verilere göre kronik insülin yüksekliği bazı kalp hastalıklarına, kansere, sivilceye, polikistik yumurtalık sendromuna ve hatta miyopa davetiye çıkarmaktadır. Azalan şeker miktarı insülinin de azalmasına neden olur. İnsülin yüksekliğinin neden olduğu birçok kronik rahatsızlık vardır. Eğer bu duruma dikkat edilmezse devamında Diyabet hastalığının olabileceğini unutmayın” sözlerine yer verdi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, “Yapılan çalışmalar göstermiştir ki şekerli besinlerin fazla miktarda tüketiminiz kalbi yorduğu, kalp krizinden sorumlu kötü huylu kolesterolü ve trigliserid düzeyini artırdığı görülmüştür. Fazla miktarda şeker ve şeker içeren besinlerin tüketiminiz, karaciğere fazladan yük bindirerek karaciğer hasarına yol açtığı ve karaciğer yağlanmasında etkiye sahip olduğu klinik çalışmalar ile kanıtlanmıştır’’ ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ