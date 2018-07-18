VİRAJLAR BYPASS EDİLİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Hasançelebi’nin Sivas istikameti girişinde yapımı devam etmekte olan Hasançelebi viyadük inşaatında incelemelerde bulundular.

6 TANE ÇİFT TÜPLÜ TÜNEL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Malatya-Sivas Karayolu güzergahında yol konforunu en üst seviyeye çıkartacak bir proje olan, 45 milyon TL tutarındaki yatırımla yapımı hızla devam eden 385 metre uzunluğunda Hekimhan-Hasançelebi viyadüğünde incelemeler bulunduk. Bölgeye 6 tane çift tüplü tünel kazandırıyoruz” dedi.

Malatya-Sivas karayolu üzerinde keskin ve dar virajların tamamen bypass edildiğini ve tüneller ile viyadük ile yolun Hasançelebi’nin kuzeyinden geçirilmekte olduğunu belirten Çalık, “385 metre uzunluğundaki viyadük bölgemiz için hayati bir öneme sahip. Geçmiş dönemdeki kazalar ve sıkıntıların bertaraf edildiği, trafik sorununun minimuma indirildiği çok önemli bir hayat kurtarıcı rol oynayacak. 4 şeritli viyadüğü bölgenin en önemli yatırımlarından birisi” şeklinde konuştu. Çalık, proje için emeği geçen herkese teşekkür etti.

HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPIMI TAMAMLANDI

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, Malatya’nın gelişmesi noktasında karayollarının ve ulaşım alt yapısının çok önemli olduğunu ifade ederek, “Malatya’yı daha iyi bir noktaya taşımak istiyorsak, Malatya’nın çevre bölgeler ile ulaşım bağlantılarındaki standartları yükseltmemiz lazım. B anlamı ile Malatya-Sivas karayolunun Hekimhan-Hasançelebi arası AK Parti döneminde yüksek standartlı bölünmüş bir yol olarak projelendirildi ve hızlı bir şekilde yapımı tamamlandı. Hasançelebi’de yapılan 6 tünel ve 385 metre uzunluğundaki viyadük projesi maliyeti bakımında da ciddi bir proje. Tek amacımız, Malatya’yı kuzeye ve güneye yüksek standartlı yol alt yapısı ile bağlamak” diye konuştu.

Bu arada, Malatya-Hekimhan Karayolu güzergahındaki en önemli projelerden birisi de olan mevcut Tohma Köprüsü’nün yanına 520 metre uzunluğunda yapılacak olan yeni bir köprü inşaatı projesi ise devam ediyor.