Ekmek parası kazanmak için işlek caddelerde çalışan ve ellerindeki materyalleri satan Suriyeli çocukların sayısı giderek artıyor. Soğuk kaldırımlara oturarak mendil satan, vatandaşları tartarak para kazanmak isteyen çocukların sesi yine Malatyalı vatandaşlar oldu. Vatandaşlar, okul çağında para kazanmak için satış yapan çocukların durumuna tepki göstererek, BUSABAH’a konuştular. Vatandaşlar, bu durumda olan bütün çocukların okutulması gerektiğini söylediler.

ÇALIŞMA BAŞLATILMALI

Çocukların okulda bulunması gerekirken satış yapmalarına tepki gösteren Kamile Bulut isimli vatandaş, “Sokak başlarında satış yapan birçok çocuk var. Hepsinin elinde ya bir tartı ya bir kutu mendil veya çikolata var. Henüz bunlar çok küçük ve okul çağındılar. Çocuklarla bir türlü ilgilenilmiyor. Bunlara bir şebeke mi satış yaptırıyor, ailelerimi zorluyor veya kendi istekleriyle mi satış yapıyorlar bilemiyoruz ama bildiğimiz tek şey bu çocukların şu anda okulda olması gerektiği. Yetkililerin bir an önce bu çocuklar için bir çalışma başlatması gerekiyor. İlk önce aileleriyle konuşulmalı, daha sonra bu çocuklar olması gereken yer olan okullara gönderilmeli” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ OLAN ÇALIŞTIRILMAMALARI

Satış yapan çocuklara çok acıdığını kaydeden Nurhan Kazmacı isimli vatandaş ise, “Ben arada bir özellikle tartılıyorum ki para verebileyim. Ama bu şekilde de alıştırılmaması gerekiyor. Bazı insanlar tartılmadan para vermeye çalışıyorlar veya mendil almadan para uzatıyorlar. Bu çok yanlış. O şekilde çocuklara para vermek çocukları dilendiriciliğe teşvik edecektir. Ama önemli olan bu çocukların çalıştırılmaması. Soğuk günlerde, yağışlı günlerde bu çocuklar sokak başlarında, caddelerde satış yapıyorlar. Bunlara bir çözüm bulunmalı” diye konuştu.

MALATYA’YA YAKIŞMIYOR

Çocukların ailelerinin tespit edilip yardım edilmesini isteyen Sezai Önal isimli vatandaş ise, “İster Suriyeli ister Türk isterse de İranlı olsunlar. Onlar hala çok küçük yaştalar. Para kazanacak çağda değiller. Onlar ülkelerinden kaçarak geldiler ve geçim sıkıntısı içerisindeler. Bu çocukların bu şekilde sokak başlarında satış yapmasına izin verilmesi Malatya’ya yakışmıyor” ifadelerine yer verildi.

MUTLU SARIGÜL