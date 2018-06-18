VİCDAN-SIZI

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Sapanca ilçesi Yüzevler mevkiinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde vatandaşlar köpeğin acı bağrışlarını duydu. Hemen köpeğin yanına giden vatandaşlar hayvanın 4 ayağının kesik olduğunu gördü. Vatandaşlar tarafından veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı. Durumu duyan hayvanseverler, başta polis olmak üzere Sapanca Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesini arayarak şikayette bulundu.

İSTANBUL’DA ÖLDÜ

İstanbul’da bulunan bir veterinere gönderilen ağır yaralı köpek hemen ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı köpek yaşamını yitirdi. Öte yandan, yaralı köpeğin haberi sosyal medyada kısa bir sürede yayılarak tepki gördü.

“BAZI BULGULARA ULAŞILDI”

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sapanca ilçesinde 4 ayağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan ve İstanbul’da tedaviye götürüldüğü veterinerde ölerek ülkenin gündemine oturan yavru köpekle ilgili olarak, “Hem emniyet hem de jandarma tarafından kurulan komisyon adeta bir insan öldürülmüş gibi bu yavru köpeğin katillerinin bulunması için çalışıyor. Bazı bulgulara ulaşıldı, çalışmalar devam ediyor” dedi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yaşanan olayın bayram sevincini adeta gölgede bırakacak kadar acı bir durum olduğunu söyledi. Olayı duyar duymaz konuya derhal el koyduğunu ve il jandarma komutanı ile il emniyet müdürünü arayarak talimat verdiğini belirten Balkanlıoğlu, “Ben olayı duyar duymaz kendisi de bir hayvan besleyen ve hayvansever olarak derhal el koydum, bizzat takipçisiyim. İl Jandarma Komutanımız ve İl Emniyet Müdürümüzü aradım hemen bu faillerin mutlaka bulunması gerektiğini söyledim. Alçakça yapılan bu saldırı cezasız kalmasın, yasaların öngördüğü en ağır cezayı verelim bu insanlara, ibret olsun aynı zamanda diye. Bu kapsamda çalışma devam ediyor. Hem emniyet hem de jandarma tarafından kurulan komisyon adeta bir insan öldürülmüş gibi bu yavru köpeğin katillerini bulunması için çalışıyor. İş makinesi olsa dahi bir çalışma yapılacağı zaman oranın kolaçan edilmesi lazım. Onlar hakkında da gereken tutanaklar tutulacak, yasal gereği yapılacak” diye konuştu.

KEPÇE OPERASTÖRÜ TUTUKLANDI

Diğer taraftan ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili Sapanca Savcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M. olayın şüphelisi olarak gözaltına alındı. İ.M.’nin tutuklandığı da belirtildi.

KÖPEĞE ELLERİ İLE SU İÇİRDİ

Tüm bunlara karşın Malatya’da ise bir polis memurunun susayan sokak köpeğine elleri ile su vermesi amatör kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tıklanma rekorları kırdı.

Görüntüler Malatya’nın en işlek caddesi olan İnönü Caddesinde çekildi. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde bir trafik polisi susayan bir sokak köpeğine eğilerek elleri ile su içiriyor.

Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler izleyenleri duygulandırırken, polis memurunun yaptığı davranış hayvanseverler tarafından da takdirle karşılandı.

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