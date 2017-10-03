03 Ekim 2017 Salı

“Adalet istiyoruz”

Veysel Karani kayısı için harekete geçti

Malatya’da yaptığı ilginç eylemlerle adından sıkça söz ettiren Veysel Karani, bu kez de kayısıda yaşanan sıkıntılara çözüm bulunması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a kayısı göndereceğini ve kendilerinden randevu talep edeceğini söyledi.

03 Ekim 2017 Salı 11:57
Veysel Karani kayısı için harekete geçti

  Malatya’nın renkli isimlerinden Veysel Karani Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni ziyaret etti. Son günlerde Malatya’da kayısı üreticilerinin kayısı ağaçlarını kesmesine değinen Karani, bu durumun kendisini çok üzdüğünü ve yetkililerin bir an önce bu sıkıntıları çözmesi gerektiğini söyledi.

AĞAÇLAR KESİLİYOR
  Karani, “Malatya kayısısı ile dünyanın ve Türkiye’nin gözdesi konumunda ancak son günlerde kayısıdan dolayı sıkıntılar çekiyoruz. Kayısıda aşırı derecede sıkıntı var. Aldığım duyumlara göre günde 100, 200 ton kuru kayısı ağacı kesiliyor. Bunun bir an önce önüne geçilmesi lazım. Ben yetkililerden bu konuda yardım istiyorum. Yazık, günah buna bir çözüm bulunsun. Biz de Toprak Mahsulü Ofisine bağlanalım. Ben bu noktada Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanıma, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüme kayısı göndereceğim ve kendilerinden randevu talep edeceğim. İnşallah bu sorunun çözülmesine katkıda bulunurum” diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahVeysel Karani

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