Malatya Veteriner Hekimler Odası tarafından “Veteriner Hekimlikte Bilinçli Antibiyotik Kullanımı” konulu bir eğitim semineri düzenlendi. Bir otelde düzenlenen eğitim seminerine Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Yarsan, Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, şube müdürleri ve veteriner hekimler katıldı.

Eğitim seminerinde ilk konuşmayı Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir yaptı. Başkan Özdemir, Malatya Veteriner Hekimler Odası olarak 2017 yılını eğitim ve sorunların çözümü yılı olarak ilan ettiklerini söyledi.

YÜZLERCE ANTİBİYOTİK ÇIKTI

“Birinci önceliğe eğitimi aldık ve her ay elimizden geldiği kadar bir eğitim verme gayreti içerisinde olduk. Bugün de antibiyotik kullanımıyla ilgili bir konuyu masaya yatıracağız” diyen Başkan Özdemir, “Bilim ve teknoloji hızla gelişmekte. Sizler okulunuzu bitirdiniz, bilgiler geri planda kalmakta. Bilim ve teknolojinin getirdiği bilgileri takip etmek ve öğrenmek zorundayız. Bizler eski veteriner hekimler olarak okulu bitirdiğimizde bazı antibiyotikleri biliyorduk. Ama antibiyotikte hızlı bir gelişim oldu. Onlarca, yüzlerce antibiyotik çıktı. Ve bu antibiyotiklerin kullanımı sonucunda önemli riskler ortaya çıktı. İşte riskleri bugün konuşacağız” diye konuştu.

KENDİMİZİ GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ

Antibiyotiklerin düzensiz kullanılmasının birtakım riskleri meydana getirdiğini ifade eden Başkan Özdemir, “Şunu bir kere kendimize ilke edinmeliyiz. Bilgi, hepimizin kayıp malıdır. Nerede bulursak onu alma gayreti içerisinde olacağız. Yine veteriner hekimler olarak bizler daima kendimizi tamire muhtaç, tamirci olarak göreceğiz. Kendimizi yenileyeceğiz. Mesleki arkadaşlarımızla beraber istişare ederek, hocalarımıza başvurarak, kendimizi sürekli geliştirmek durumundayız. 1900’lü yıllarda enfeksiyöz hastalıklardan, canlılarda, hayvanlarda, insanlarda büyük oranda ölümler meydana geliyordu. Daha sonra yapılan araştırmalar ve antibiyotik gibi önemli bir ilaçların keşfedilmesinden sonra dünyada hastalıklardan ölüm oranları yüzde 50’lerdeyken bunu yüzde 25’lere indirdik. Burada bir başarı yakaladık. Fakat bu başarının arkasında bu antibiyotiklerin düzensiz kullanılması, gereksiz kullanılması nedeniyle birtakım riskler yaşamaya başladık” söylemlerinde bulundu.

“Biz hastalığı teşhis ve tanısını iyi koymak durumundayız. Gerekli antibiyotiği kullanmalıyız. Viral hastalıklarda antibiyotik kullanılmayacağını bilmek durumundayız. Antibiyotikleri dozunda, ayarında kullanmak zorundayız” diyen Başkan Özdemir, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Bugün Amerika’da yıllık antibiyotik üretimi yaklaşık 15 ila 25 bin ton civarındadır. Ülkemizde yeterli istatistik olmadığı için bu veriler ne kadar tam bilgimiz yok. 15-25 bin ton antibiyotiğin sadece yüzde 70’i hayvan yetiştiriciliğinde tedavi dışı olarak kullanılmaktadır. Bu büyük bir rakam. Bunun bizde daha fazla olduğu düşüncesindeyim. Avrupa’da en fazla antibiyotik kullanan ülkeyiz.”

BESİNLERİN TEMİZ OLMASI GEREKİR

Antibiyotik kullanımını bitkisel anlamda değerlendiren Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit ise insanın kaliteli yaşamının bitkisel ve hayvansal gıdaların temizliğiyle ilişkili olduğunu belirtti. Macit, “Hem hayvansal yem olarak kullandığımız bitkiyi kirlettiğimizde hem de insanların beslenmesine yönelik olan bitkiyi kirlettiğimizde insanları kirletmiş oluyoruz. Tüketilen besinlerin mutlaka temiz olması gerekir. İnsan sağlığı ve insanın kaliteli yaşamı bundan geçer” dedi.

EN FAZLA KULLANILAN İLAÇ…

Eğitim seminerinde son olarak söz alan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Yarsan da, akılcı antibiyotik kullanımının geniş bir kavram olduğunu ve içinin doldurulması gerektiğini dile getirdi.

Antibiyotiğin güvenli kullanımının son derece önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yarsan, “Veteriner hekimlikte en fazla kullanılan ilaç grubunu antibiyotikler oluşturur. Beşeri hekimlikte de öyledir. Beşeri hekimlikte Avrupa'da birinci sıradayız. Dolayısıyla istemediğimiz bir başarımız var. Bunun üzerinde çalışmalar yapılıyor. Veteriner hekimlikte de kullanım boyutunun ne olduğu çok belli değil ama ürün bazında baktığımızda antibiyotikler birinci sırada geliyor ve en fazla kullanılan ilaç grubunu oluşturuyor. Dolayısıyla bunların güvenli kullanımı son derece önemli. Çünkü ondan kaynaklanacak önemli riskler var. Bu risklerden iki tanesi de dünyanın hep gündeminde. Bir tanesi antibiyotik kullandıktan sonra bakterilerde gelişebilecek direnç. Diğeri de kalıntı boyutu” diye konuştu.

EN AZA İNDİRMEMİZ LAZIM

Antibiyotik kullanımında meslektaşlarını bilinçlendirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Yarsan, “Veteriner hekimlikte de, hayvan sağlığı hizmetlerinde de yaygın kullanılan antibiyotikler var. Bunlardan kaynaklanan riskleri de bizim bu türden bilinçlendirme toplantıları ile en aza indirmemiz lazım. Meslektaşlarımızı bu konuda bilgilendireceğiz. Bunun önemini direnç yönüyle bir iki cümle ile ifade etmek gerekirse; Avrupa'da her yıl 25 bin insan antibiyotiğe dirençli olan bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlardan ölüyor. Amerika'da bu rakam 23 bindir. Dolayısıyla son derece önemli bir konu. İngiltere'de yapılmış bir çalışma var. 2050 yılına kadar 10 milyon insanın ölebileceği ifade ediliyor. Bunu ülkelere göre, bölgelere göre, yıllara göre dağıtımını yapmışlar. Yani 10 milyon insan ölecek bu konuya öyle bakın diyor. Öyle bir yaklaşım ki artık antibiyotik öncesi çağa bir dönüşüm var, bir yaklaşım var. Çünkü en ufak bir bakteriyel enfeksiyonda kullanacağınız antibiyotik seçeneği olmayacak, ölüm şekillenecek. Veteriner hekimlikteki rakamı, kullanım boyutuyla bilmiyoruz” şeklinde konuştu.













MUTLU SARIGÜL