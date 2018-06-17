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Veteriner Hekimler Odasından açıklama...

Malatya Veteriner Hekimler Odası Ertuğrul Özdemir, “Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yavru bir köpeğin dört bacağını kesen insanlık vasfını yitirmiş kişi ya da kişilerin bulunarak adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz” dedi.

Veteriner Hekimler Odasından açıklama...

Malatya Veteriner Hekimler Odası Ertuğrul Özdemir, “Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yavru bir köpeğin dört bacağını kesen insanlık vasfını yitirmiş kişi ya da kişilerin bulunarak adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz” dedi.

17 Haziran 2018 Pazar 12:43
Veteriner Hekimler Odasından açıklama...

Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir yaptığı açıklamada, “Sakarya'da dört bacağı ve kuyruğu vahşice kesildikten sonra ölen yavru köpeğe yapılan bu vahşet tüm ülkeyi yasa boğduğu gibi biz Veteriner Hekimleri de derinden üzmüştür. Bu vahşeti kınıyor zavallı yavruya bu işkenceyi yapan insanlık vasfını yitirmiş kişi ya da kişilerin bulunarak adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

“Hayvanları koruma kanunu, kabahatler kanunundan çıkarılarak bir an önce ceza kanununa çevrilmelidir” diyen Başkan Özdemir, “Hayvanlara acımasızca, zalimce muamelede bulunan ve eziyet edenler ile hayvanları öldürenlere para cezası değil hapis cezası verilmedir” dedi.

“HAYVAN SEVGİSİ EĞİTİMİ MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALMALIDIR”

Başkan Özdemir, hayvan sevgisinin çocuklarımıza küçük yaşta aşılanması gerekliliğini belirterek “Müfredata ilkokuldan başlanarak haftada en az 1 saat hayvan sevgisi odaklı ders konulmalıdır. Çünkü toplumda hayvan sevgisi olmadan insan sevgisi olamayacağı kanaatindeyiz. Biz de bu bağlamda biz veteriner hekimlerine görev düşerse elimizi taşın altına koymaya hazırız” diye konuştu.

“KAHRAMAN POLİSİMİZ BU SEFER ŞEFKATLİ ELLERİNİ BİR SOKAK CANI İÇİN UZATMIŞTIR”

Özdemir, “Malatya’da çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşım rekoru kıran trafik polisinin sokak köpeğine elleriyle su içirmesi ile ilgili olarak görüntülerin bir insanlık dersi olduğunu belirten Başkan Özdemir, “Kahraman polisimiz bu sefer şefkatli ellerini bir sokak canı için uzatmıştır. Bir insanlık dersi vermiştir. Başta hayvan sever polisimiz olmak üzere tüm polis teşkilatımıza bu duyarlılığından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Dünya bütün canlılara aittir. Hayvanları yaşatmalıyız ki insanlık yaşasın” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaVeteriner Hekimler OdasıErtuğrul Özdemir
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