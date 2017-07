Temel atma töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci son 15 yılda her alanda Türkiye’nin 3 kat büyüdüğünü kaydederek enerjideki açığın giderilmesi adına atılan adımların önemine değindi. Enerji açığının azaltılmasında enerjinin yerli ve milli olmasına önem gösterdiklerini ifade eden Tüfenkci, "İnşallah yeni enerji politikamızla birlikte özellikle enerji açığımızı giderdiğimiz gibi, yenilenebilir enerjiden, güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden faydalanabiliriz. Karapınar ihalesine baktığımızda Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'ye güvenip yatırım yapanları Türkiye hiçbir zaman mahcup etmedi" diye konuştu.

Yabancı yatırımcılara her türlü kolaylığı sağladıklarını ifade eden Tüfenkci, "Biz kendi yerli üretimimize, milli üreticilerimizin de önünü açarak, onların yapacağı yatırımları destekliyoruz. Son çıkan Üretim Reformu Yasası ile birlikte özellikle organize sanayi bölgesinde üretim yapan sanayicilerimizin üzerindeki yükleri kaldırdık. TRT paylarını kaldırdık, emlak vergilerini kaldırdık. OSB yönetimlerinde sanayicilerin aktif şekilde yer almaları için geniş yetkilerle donattık. Üretim yapanlara artık bu anlamda bir mazereti olmasın. Bir yılda biz sanayicilerimiz üzerindeki 1 milyar TL’lik yükü kaldırdık. Biz üretim yapanın üretenin yanında olmalıyız" dedi.

Hayata geçirilecek olan projenin sadece Türkiye'deki belediyelere değil, dünyaya da örnek olacağını kaydeden Tüfenkci, "Bununla ilgili bir her türlü teşviki de alırız. Bugün temelini attığımız bu proje, aynı zamanda teknik açıdan da en lüks projelerden biri. Verimlilik açısından, çevreye duyarlılık açısından mükemmel bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Ali Kaban ise konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı özellikle tebrik ettiğini belirterek, Türkiye’nin önünü açacak ve ilk olma özelliği taşıyan devasa bir projeyi çok iyi bir anlaşmayla hayata geçirdikleri için her türlü takdiri hak ettiklerini söyledi.

Vali Kaban, "Çöp gibi çevre zarar veren, geleceğimize büyük zararlar veren atıklarla ilgili böyle bir tesis kurmak gerçekten de çok hayırlı bir iş. Günümüz ve gelecek nesil için yaptığı bu iş için hele de bu projeyi hayata geçirmek için çok iyi de mali bir anlaşma yaptığı için tebrik ediyorum. Burada ayrıştırma, gazifikasyon, yakma ve çürütme ile enerji elde etme sistemi var. Bu projenin hayata geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu çalışmalarda büyük gayretleri olan herkesi kutluyorum" ifadelerine yer verdi.



"Düzenli Depolama Alanına kabulü yapılacak atıkların asgariye indirilmesi hedeflenmektedir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da yaptığı konuşmada, yarınların daha aydınlık olması ve çocuklara daha yaşanabilir bir şehir bırakılması için çevre yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Malatya Entegre Çevre Projesinin hayata geçirilmesi ile önemli aşamaları da geride bıraktıklarını belirten Çakır, "2017 yılı sonu itibariyle ilimiz genelindeki evsel katı atıklardan, 60 bin konutun aydınlanma ihtiyacına eşdeğer elektrik enerjisi elde etmiş olacağız. Proje kapsamında Düzenli Depolama Alanına kabulü yapılacak atıkların asgariye indirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

Malatya Entegre Çevre Projesinin Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan entegre bir proje olduğunu da vurgulayan Çakır, "Proje kapsamında Doğanşehir, Akçadağ, Darende, Pütürge ve Doğanyol kurulacak aktarma istasyonları vasıtasıyla katı atık sahasına getirilecek atıklar ayrıştırma ünitesinden geçirilerek geri dönüşüm sağlanacak akabinde Biyogaz Reaktöründen, Gazifikasyon Tesisinden ve Düzenli Depolama Sahasındaki Deponi gazından elektrik enerjisi elde edilecektir. Ayrıca tesislerin atıl ısıları da proje kapsamında kurulacak olan seranın ısıtmasında değerlendirilecek, proje dahilinde kompost üretimi de yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Temel atma töreninde Çevre Entegre Projesinin yüklenici firmaları Mimsan ve Doğustar adına bir konuşma yapan Mimsan Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan ise projenin mühendislik adına teknoloji harikası olduğunu ifade etti.



"Bu projenin faydaları katlanarak artarak devam ediyor"

Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunun altını çizen İlhan, "Bu proje 2 kere 2'nin 4 değil, 25 olduğunu ispat eden bir projedir. Biz bu projede bir cengaverlik yapmaya talip olduk. Doğu Star firmasına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu proje aslında ticari anlamda çok önemli bir proje değil. Önemli olan kısmı mühendislik ve teknolojik tarafının üstün ve yüksek olması. Ülkemiz adına ilimiz adına bir ilk olan bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu projenin faydaları katlanarak artarak devam ediyor. Böylesine önemli ve örnek bir projenin yerli firmalar olarak bizlere verilmesi bizler açısından ayrıca büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Protokol konuşmalarının ardından Malatya Entegre Çevre Projesinin temeli, İl Müftüsü Ümit Çimen’in yaptığı dua ile törene katılanlar tarafından birlikte atıldı.

Katı atık depolama sahasında düzenlenen temel atma törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

İHA