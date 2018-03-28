VERİMLİ DERS ÇALIŞMA SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

Hafize Özal Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi’nde yapılan sunumlarda çalışılan dersten verim alabilmenin ön şartlarından biri de dersi derste dinleyip öğrenmek ve derse hazırlıklı gelmektir denildi. Öğrencinin derste öğretmenini iyi dinleyerek kısa kısa notlar tutmasının ve eve gidince tuttuğu bu notları kısa bir tekrardan sonra bir sonraki derse de hazırlıklı gelmenin öğrenciye sağlayacağı faydalar üzerinde duruldu.

Seminerlerle ilgili konuşan Gençlik Meclisi yürütme kurulu üyesi Ebubekir Tay: “Gençlik Meclisi olarak iki senedir bu projeyi yürütüyoruz, okullardan ve öğrenci arkadaşlarımızdan oldukça önemli dönüşler alıyoruz. Yaptığımız seminerlere olan yoğun ilgiden de bunu anlayabiliyoruz. Bu sebeple bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğimiz Sabri Akın’a teşekkür ederim” dedi.(Bülten) busabahmalatya.com