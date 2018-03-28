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VERİMLİ DERS ÇALIŞMA SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi 2016-2017 eğitim öğretim yılında başlamış olduğu Verimli Ders Çalışma Yöntemleri konulu seminerlerine 2017-2018 döneminde de devam ediyor.

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi 2016-2017 eğitim öğretim yılında başlamış olduğu Verimli Ders Çalışma Yöntemleri konulu seminerlerine 2017-2018 döneminde de devam ediyor.

28 Mart 2018 Çarşamba 14:32
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

Hafize Özal Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi’nde yapılan sunumlarda çalışılan dersten verim alabilmenin ön şartlarından biri de dersi derste dinleyip öğrenmek ve derse hazırlıklı gelmektir denildi. Öğrencinin derste öğretmenini iyi dinleyerek kısa kısa notlar tutmasının ve eve gidince tuttuğu bu notları kısa bir tekrardan sonra bir sonraki derse de hazırlıklı gelmenin öğrenciye sağlayacağı faydalar üzerinde duruldu.

Seminerlerle ilgili konuşan Gençlik Meclisi yürütme kurulu üyesi Ebubekir Tay: “Gençlik Meclisi olarak iki senedir bu projeyi yürütüyoruz, okullardan ve öğrenci arkadaşlarımızdan oldukça önemli dönüşler alıyoruz. Yaptığımız seminerlere olan yoğun ilgiden de bunu anlayabiliyoruz. Bu sebeple bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğimiz Sabri Akın’a teşekkür ederim” dedi.(Bülten) busabahmalatya.com 

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Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik MeclisiVerimli Ders Çalışma YöntemleriMalatya
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