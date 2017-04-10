Güçlendirme çalışmaları ve tadilatı 300 gün içerisinde bitirilmesi gereken PTT Merkez Binasının tadilat çalışmalarının uzatılması tepkilere neden oluyor. Vatandaşların tepkisini değerlendiren PTT Başmüdür Vekili Abdulkadir Berk, şubat ayında yaptığı açıklamada, binanın tadilat aşamasının uzadığını ve bunun da kendilerinden kaynaklanmadığını ifade etmişti.

ÇALIŞMAYA 2016 YILINDA BAŞLANILDI

Şubat ayının başında yaptığı açıklamada, PTT Merkez Binasının hemen hemen tamamlandığını ve bu ayın sonunda teslim alacaklarını dile getiren Berk, “PTT Binası hamen hemen tamamlandı. Bu ayın sonunda teslim edilecek. Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetin kaliteli olmamasından dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyorum. PTT Binasının tadilat çalışması 2016 yılında başlandı. İşin gerçeği 300 gün içerisinde bitirilmesi gerekiyordu. Bu süre maalesef 180 gün daha uzadı. Ama bu durum bizden kaynaklanan bir şey değil. Biliyorsunuz bunun ödeneği falan Genel Müdürlükten çıkıyor. Ben 2 hafta önce toplantıya katıldım ve bu durumu Genel Müdürümüze ilettim. PTT Binasında misafirhane, toplantı salonu yoktu; yaptırdık. PTT Binasında birkaç işçilik işlem kaldı. Asansör ve engelli rampası, elektriğini kendisisi üretsin diye güneş enerjisi paneli yapılacak. Bu işlerin de bu ayın sonunu bulacağını tahmin ediyorum. 1 ay sonra vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verme konusunda gayret göstereceğiz. Bundan vatandaşlarımız bundan emin olsunlar” şeklinde konuşmuştu.

ŞİMDİYE KADAR YENİ BİR BİNA YAPILIRDI

PTT Başmüdür Vekili Abdulkadir Berk’in PTT Merkez Binasının bu ay sonunda teslim alacaklarını ve vatandaşlara daha iyi hizmet etme noktasında gayret göstereceklerini ifade etmesine rağmen binanın hala hizmete girmemesi vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar, “Şimdiye kadar yeni bir bina yapılırdı. Ama hala güçlendirme ve tadilat tamamlanamadı” diye tepki gösterdiler.

AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

6 Şubat Pazartesi günü yayınlanan sayımızda “PTT Merkez Binası 1 aya tamamlanacak” başlığıyla konuyu kamuoyuna duyurmuş, PTT Başmüdür Vekili Abdulkadir Berk’in sözlerine vatandaşların tepkilerine yer vermiştik. Aradan geçen zamana rağmen PTT Merkez Binasının tamamlanmaması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Binanın ne zaman tamamlanacağı tam olarak bilinmese de şu anda faaliyet gösteren PTT binasının darlığı ve yoğunluğu vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. PTT Binasının neden tamamlanamadığını soran vatandaşlar, bugüne kadar binanın çoktan bitirilmesi gerektiğini savunuyorlar.

HALA TAMAMLANAMADI

Uzun zamandan bu yana PTT’nin tadilatta olduğunu dile getiren vatandaşlar, “PTT’de şu anda işlem yapılsa da çok sıkışık oluyor. Bu hem bizim için hem de orada görev yapan personeller açısından sıkıntı doğuruyor. İnsanlarımız ayakta beklemek zorunda kalıyorlar. Tadilatta olan PTT Binasının bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Sadece PTT Binasının karşısına bir Türk bayrağı bir de PTT logosunun olduğu bayrak asılmış. Bunun sadece bir göz boyaması olduğunu düşünüyoruz. Eğer tamamlandıysa hizmete açsınlar. Şimdiye kadar yeni bir bina yapılırdı. Ama hala güçlendirme ve tadilat tamamlanamadı” diye konuştular.

Faaliyet gösteren PTT binasının çok dar ve yoğun olduğunu da söyleyen vatandaşlar, binanın bir an önce hizmete açılması gerektiğini ifade ederek, verilen sözlerin tutulması gerektiğini belirttiler.





MUTLU SARIGÜL