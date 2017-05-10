MOTAŞ şoförleri “Güvenli ve Verimli Sürüş Teknikleri” eğitimiyle yolcularını daha da güvenli taşıyacaklar. Dün Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimi İleri Sürücülük Teknikleri Uzmanı ve Ünlü Rallici Yener Gülünay verdi.

Eğitimle ilgili verilen bilgilere göre, bu eğitime yaklaşık 150 kişinin katıldığı dile getirildi.

PERSONEL İSTEYEREK EĞİTİME KATILDI

Başta otobüs şoförleri olmak üzere trambüs şoförlerine de bu eğitimin verildiği belirtilirken, “Bu eğitim bir gün devam edecek. Yıl içerisinde değişik günlerde şoförlere farklı eğitimler veriliyor. Cuma günü de böyle bir eğitim programı yapıldı. İlgi ve alaka çok büyüktü. Geçen yılki eğitim bütün personele zorunluydu. Ama bu yıl Yener Hoca’nın etkisiyle bütün personel isteyerek ve severek eğitime katıldı. Bundan sonraki eğitim de ise hocayla birebir, uygulamalı eğitim olacak. En çok trafik kazası yapan, en çok trafik cezası alan, kurallara en çok direnç gösteren personeller uygulamalı tabi tutuluyor. Olumlu geri dönüşler alındı. Malatya sınırında faaliyet gösterilen alanda Türkiye genelinde en az kilometre kaza oranı Malatya’da. Ölümlü kaza yok. Kaza trendi hızla düşüyor. Ve daha da düşecek. Bu tür eğitimler çok faydalı” dendi.









MUTLU SARIGÜL