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Vergiler indirilmeli Borçlar silinmeli

Başta çöp vergisi olmak üzere bazı vergiler nedeniyle Yeni Sanayi Sitesi esnaflarının mağdur olduğunu ileri süren Malatya Ağaç Sanatkârları Odası Başkanı Mahmut Kavuk, “Bu dönemde bu vergilerde ivedi bir şekilde indirim yapılıp, borçlar da silinmeli. Bu, esnaflarımız açısından en azından moral ve jest olur” dedi.

Vergiler indirilmeli Borçlar silinmeli

Başta çöp vergisi olmak üzere bazı vergiler nedeniyle Yeni Sanayi Sitesi esnaflarının mağdur olduğunu ileri süren Malatya Ağaç Sanatkârları Odası Başkanı Mahmut Kavuk, “Bu dönemde bu vergilerde ivedi bir şekilde indirim yapılıp, borçlar da silinmeli. Bu, esnaflarımız açısından en azından moral ve jest olur” dedi.

25 Mayıs 2018 Cuma 10:56
Vergiler indirilmeli Borçlar silinmeli

Malatya Yeni Sanayi Sitesi esnafları çöp vergisi başta olmak üzere bazı vergilerin yüksek olmasından dolayı mağduriyetlerini dile getiriyorlar. Zaten kıt kanaat geçinen esnafların sırtına bir de ağır vergiler eklenince mağdur olan esnaflar vergilerin indirilmesi talep ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Malatya Ağaç Sanatkârları Odası Başkanı Mahmut Kavuk, önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan esnafların çöp vergisiyle ilgili sorunları bulunduğunu dile getiren Başkan Kavuk, çöp vergilerinin çok yüksek olduğunu ileri sürdü.

ÇOK SIKINTI YAŞIYORUZ

Vergilerin esnafları sıkıntıya soktuğunu ifade eden Başkan Kavuk, “Biz çöp vergisinde indirim istiyoruz. Esnafımızın şu andaki durumu çok sıkıntılı. Bu sıkıntı içerisinde belediyeye çöp vergisi ödemeye gidiyor. Çöp vergisinin çok yüksek olduğunu görünce de esnaflarımız vergisini ödemeden geri dönüp geliyor. İlan, reklam vergilerinden dolayı çok sıkıntı yaşıyoruz. Esnaflarımız çok yüksek paralar ödediklerini söylüyorlar. Bunların bir düzeltilip güncellenmesi gerekiyor. Vergilerde bir indirim yapılmalı. Eğer borçlar için de bir af çıkarılırsa esnaflarımız için çok iyi olur. Esnaflarımız 2 kişi ve su parası çok yüksek geliyor. Esnaflarımız ekonomik anlamda gerçekten çok sıkıntılı. ‘Dolmuş parası bulup evimize gidemiyoruz’ diyorlar. Esnaflarımız onurlu, bunları dile getirmiyorlar. İlan, reklam, çöp vergisi esnafları sıkıntı içerisine sokuyor. Bu dönemde bu vergilerden ivedi bir şekilde indirim yapılıp, borçlarda silinmeli. Bu esnaflarımız açısından en azından moral ve jest olur” diye konuştu.

Ayrıca Başkan Kavuk, sanayinin temizliği için Yeşilyurt Belediyesi ve ekiplerine teşekkür ettiğini belirterek, ekiplerin temizliği anında yaptığını kaydetti.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVergiYENİ SANAYİ SİTESİMahmut Kavuk
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