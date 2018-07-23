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Vergi borçları nasıl yapılandırılacak?

Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar yapılandırma başvuruların nasıl yapıldığını araştırıyorlar ve bu konu hakkında bilgi edinmek istiyorlar.

Vergi borçları nasıl yapılandırılacak?

Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar yapılandırma başvuruların nasıl yapıldığını araştırıyorlar ve bu konu hakkında bilgi edinmek istiyorlar.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:17
Vergi borçları nasıl yapılandırılacak?

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Söz konusu kanun ile, “31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde büyük oranda ödeme kolaylığı, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim, peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında yüzde 80’e varan indirim, işletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi, eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme, matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma, beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması, borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme, yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme, vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi” gibi çok önemli imkanlar getirildi.

VERGİ BORCU ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak. İlk taksit ödeme süresi, 1 Ekim günü mesai saati bitiminde sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarının ise 31 Ağustos öncesi ödenmesi gerekiyor.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin, süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak.

TOPLAM BORÇ NASIL ÖDENECEK?

Anaparanın tahsilinden vazgeçilmiyor. Gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Aylık Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0.35 olarak uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, anapara + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.

Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden interaktif vergi dairesi üzerinden e-devlet ile giriş yaparak yapılabiliyor. 

İHA

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Vergi
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