Liselere geçiş için “Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” geldi. Artık ortaokulu bitiren öğrenci, evine yakın 5 liseyi tercih edebilecek. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yeni sistemle ilgili açıklamasının ardından gözler emlak sektörüne çevrildi. Nitekim evlerine yakın okulları tercih etmek yerine istedikleri okullara yakın evleri tercih etmek isteyen aileler, yeni ev arayışına girdi.

EV TUTMAK ZORUNDAYIM

Malatya’da ki aileler de konu ile ilgili olarak telaşa girmeye başladı. Vatandaşlardan İhsan Güler, bu sisteme göre velilerin çocukları için evlerinin yerini değiştirebileceklerini ve bunun çok doğal olduğunu ifade etti. Güler, “Bu sistemde biraz bocalayacağız gibi görünüyor. İkametgah şartı koşuyorlar. Bir bölgenin insanı o bölgedeki okula gidecek. Benim oğlum ortaokulda liseye gidecek. Ben Yazıhanlıyım ancak ben oğlumu Yazıhan Lisesi’nde okutmak istemiyorum. Çünkü başarısını etkileyecek. Ben daha iyi bir okul tercih etmek istiyorum. Bu yüzden de mecburen taşınmak veya ev tutmak zorundayım. Oğlumun geleceği ve başarısı için bunu yapmak zorundayım. Sistem bunu mecbur koyduğu için ben de gidip ev tutmak zorundayım. Malatya merkezde belki bu sorun olmaz, otobüs ile halledilebilir ancak bizim gibi merkeze 30-40 kilometre uzaklıkta oturan insanların sorunu olur” şeklinde konuştu.

Güler, kendi çocuklarının ilerideki başarısı için bu sistem devam ettiği sürece, gerektiği takdirde evinin dışında ev tutabileceğini de sözlerine ekledi.

Güler, okullardaki eğitiminin farklılığına dikkat çekerek, “Malatya’da eğitim veren okullarda farklı farklı kalitede; benim çocuğum kalitesi en iyi okul neresi ise oraya gitmesi için gerekeni yaparım” dedi.

MALATYA’DA GEREK DUYULMAZ

Bir başka vatandaş Fadime Aslan da, “Çocukların geleceğe yönelik en riskli dönemi liseye geçiş zamanları ve sistem onları ve biz velileri de telaşlandırıyor” dedi. Aslan, bir veli olarak çocukların başarısı için evinin yerini değiştirebileceğini, fakat bu duruma Malatya’da çok fazla gerek duyulmayacağını söyledi.

EV KİRALARI PAHALI

Sistem değişikliği sonrası Malatya’da konut fiyatlarını değerlendiren Emlakçı Ozan Aslan ise, açıklamaların ardından Malatya’da konut fiyatlarında değişiklik olmadığını, bu durumun, Malatya’yı etkilemediğini ifade etti. “Belki bu durumdan etkilenen daha büyük şehirler olur” diyen Aslan, “Veli askeri ücretle çalışıyor, iyi okulların yanındaki evler de, kiraları da pahalı olduğundan burada konut kiralanmaz. Yani daha iyi okulların yanında ev kiralamak isteyen veliler elbette oluyor ama maddi durumları el vermiyor. Fen Lisesi gibi…” dedi.

Aslan, ayrıca Malatya’da genel anlamda konut kiralarında bir artış olmadığını ve konut satışlarında da durgunluk olduğunu ifade etti.





















TÜRKAN YILDIZ