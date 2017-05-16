Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bu yıl 6’ncısı düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nı değerlendirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu’nda yapılan basın toplantısına; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Kadir Çelik, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın katıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Malatya’da çok önemli bir fuar gerçekleştirdiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

İLK 3 KİTAP FUARI ARASINDA

Kitap Fuarı’nın Türkiye’de çok konuşulan bir fuar olduğunu dile getiren Başkan Çakır, “Kitap Fuarı’na baktığımız zaman Türkiye’de çok konuşulan, çok ses getiren özellikle yazarlar, yayınevleri Malatya’ya olan ilgili açıklamaları, köşe yazarlarının Malatya’dan bolca bahsetmesi, dolayısıyla katılan 10’larca konuğumuzun Malatya’dan son derece memnun ayrılmaları ve bunları bizlere ifade etmeleri çok önemliydi. Dolayısıyla Malatya Kitap Fuarı, her zaman Türkiye’nin en büyük kitap fuarının ilk 3’ü içerisinde değerlendiriliyor. Malatyalı olarak bizler de bunu her geçen gün daha da ileri noktaya, takdir noktasında tutmaya gayret ediyoruz. Bütün Malatyalıları yürekten tebrik ediyorum” söylemlerinde bulundu.

YAZARLAR 140 OKULU ZİYARET ETTİ

Bu yılki Kitap Fuarı’na katılan ziyaretçi sayısının 380 bini bulduğunu vurgulayan Başkan Çakır, “Kitap Fuarımızın ayrıntısına baktığımız zaman katılımcı, ziyaretçi, yayınevi sayısı ile bunun ne kadar büyük bir organizasyon olduğu ortaya çıkıyor. Çevre illerden çok sayıda ziyaretçinin gelmesi de, hedeflemiş olduğumuz kitap fuarının amacına ulaşmasını sağladı. Burada, 370 yayınevinin katılması çok önemliydi. 12 bin metrekare kapalı alan üzerinde bu fuarı gerçekleştirdik. 370 yayınevi çok önemli bir rakam. 330 yazarımızın Malatya’ya gelmesi, Malatya’yı tanıması, Malatya’yı konuşması çok önemliydi. Geçen yıl 300 bini aşan ziyaretçimiz vardı, bu yıl ziyaretçi sayımız 380 binleri buldu. Fuar süremiz 10 gündü. Sadece bununla sınırlı kalmadı. Aslında Malatya’da bunu daha anlamlı kılan; yazarlarımızın okullara gitmesi, okullarımızda öğrencilerimizle buluşması oldu. 120 okulla önceden planlama yapılmıştı. Ama yazarlarımız 140 okulu ziyaret ettiler ve orada çocuklarımızla, öğrencilerimizle sohbet ettiler. Öğrencilerimizle buluşma imkanını yakaladılar” şeklinde konuştu.

80 BİN ÖĞRENCİ FUARI GEZDİ

“Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarımız burada çok ciddi etkinlik düzenledi. Gelen yazarlarımızla, konuklarımızla 70 civarında söyleşi, panel veya sempozyum şeklinde programlar gerçekleştirdiler” diyen Başkan Çakır, şunları ifade etti:

“Yani Malatya dolu dolu bir haftayı yaşamış oldu. Bu süreç içerisinde 80 bin öğrencimiz de, fuarımızı gezmiş oldu. Öğrencilerimiz için, öğrencilerimizin bakışı, öğrencilerimizin okuma hissinin artırılması için çok önemliydi. Bunu da gerçekleştirdiğimizin kanaatindeyim. Bu arada bizlere büyük katkı sağlayan Sayın Valimize özellikle teşekkür ediyorum. Tüm fuarlarda olduğu gibi Kitap Fuarı’nda da bize büyük katkı ve destekleri oldu. Kitap Fuarı’nda Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzün büyük katkıları oldu. Milli Eğitim Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarımız bütün yazarlarımızla ilgilenmesi, onları yalnız bırakmamaları ilimiz anlamında çok anlamlıydı. Burada yayın yapan bütün televizyonlarımız olsun, bütün camiamız olsun fuarımızın tanınması anlamında buradaki konuklara ilgi ve yayın noktasında da gerçekten ilimiz anlamında çok pozitif ve olumlu katkısı oldu. Basın mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu kadar kapsamlı bir fuarın Malatya’da yapılıyor olması, Türkiye’de konuşulan çok önemli bir fuar olması dolayısıyla tüm Malatya halkı ve kamuoyuna, destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl farklı boyutlarda daha kapsamlı, her yıl bir adım daha ileriye götürmek için gayret sarf edeceğiz.”

BİZLERİNDE TASVİP ETMEDİĞİ…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği iddia edilen yazar Mustafa Armağan’ın Malatya Kitap Fuarı’nda ağırlanmasını eleştirerek, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kültür A.Ş.’den özür beklediklerini ifade etmesini değerlendiren Başkan Çakır, “Bununla ilgili yeterli açıklamalar yapıldı. Ama bizimle ilgili olan şeyler değil. Zaman zaman kitapların içerisinde bizlerinde tasvip etmediği, beğenmediği, fikrimize, düşüncemize uymayan, toplumun da genel manada kabul etmediği farklı yayınlar olabiliyor. Bunları biz özel tek bir konuk olarak değil, daha çok yayınevlerinin davet edilmesi, yayınevlerinin kendi yazarlarını, basmış olduğu kitapları getirmelerine müdahil oluyoruz. Zaman zaman bu tür eleştiriler olabiliyor. Ama o bizim özel bir davetimiz değildi. Genel manada düzenlediğimiz bir fuar” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL