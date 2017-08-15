Hac zamanı geldi. Sevinç, heyecan ve manevi duyguların en yüksek seviyelere ulaştığı bu dönem, Müslümanların hayatında bir dönüm noktası olarak biliniyor ve İslamiyet’in 5 şartından biri olan hac; sağlıklı ve maddi koşulları elverdiği sürece her Müslüman’ın yerine getirmesi gereken ibadetlerden biri olduğu için yerine getiriliyor.

Ancak önemli olan bu dini görev, bazen yaşlılık veya hastalık gibi durumlarda gerçekleştirilemeyebiliyor. Bu durumda da ‘Vekaleten hac yapılabilir mi?’ sorusu tüm Müslümanlar için merak konusu oluyor.

3’E AYRILIYOR

Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre, İslamiyet’te ibadet 3’e ayrılıyor. Beden ve maddiyat, beden ya da sadece maddiyat olmak üzere... Beden ve maddiyat ile yapılan ibadetlerin sevabı her şekilde birine bağışlanabiliyor ancak namaz, oruç gibi beden ile yapılan ibadetlerde vekil tayin etmek caiz olmuyor. Hem beden hem de maddiyat ile yapılan bir ibadet olan Hac ise, Hac görevini yerine getirecek kişinin sağlık, ölüm ve zaruret nedeniyle görevini gerçekleştirememesi durumunda vekil tayin etmesini caiz kılıyor.

VEKALETEN HAC YAPILABİLİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hac ve Umre turları düzenleyen Talha Çizmeci, “Uzun yıllardan beri profesyonel anlamda hac ve umre turu düzenliyoruz. Hac ve umre kişilerin kendilerinin gerçekleştirebileceği gibi yaşlılık, devamlı hastalık gibi nedenlerle vekâleten de gerçekleştirilebilir. Bu gibi durumlarda üzerlerine hac farz olmuş kişiler, bedel ödeyerek hac borçlarını yerini getirmiş olur. Yani ölü ya da hayatta olsun başkası adına hac yapılarak sevabı, hac görevini yerine getiremeyen kişilere bağışlanabiliyor. Ölüm nedeniyle hac görevini yerine getiremeyen ve hac bedelini gönderemeyen kişinin yerine bedel olarak bir başkası hac yapabiliyor” dedi.

SEVİNÇ YAŞANDI

Diğer taraftan Malatya’da yakınlarını hacca gönderenler de sevinç ve maneviyatı bir arada yaşıyor. Yakınlarını hacca gönderdiklerini söyleyen vatandaşlar, “Hacıları geçtiğimiz günlerde gönderdik. Çok duygusal anlar yaşadık ama bir o kadar da manevi duyguların verdiği sevinç verdi. Allah inşallah herkesin bu ibadetini kabul eder” dediler.



(SELAHATTİN BAYRAK - Haber Merkezi)