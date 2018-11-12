Vefatının 80. yılında Atatürk

Malatya'da ilk anma töreni Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı önündeki törene; Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar.

“MİNNETLERİMİZİ SUNMAK ÜZERE MANEVİ HUZURLARINIZDA BULUNMAKTAYIZ”

Atatürk Anıtına çelenk konulan törende Vali Baruş, imzaladığı Şeref Defterine, "Aziz Atatürk, ebediyete intikalinizin 80’inci sene-i devriyesinde, necip milletimizin gönlüne ve tarihin silinmez hafızasına derin izler nakşeden zat-ı alilerine saygı ve minnetlerimizi sunmak üzere manevi huzurlarınızda bulunmaktayız. Milletinize emanet ettiğiniz Cumhuriyetimiz başta olmak üzere, kıymetli hatıratınızın varisi olmanın gururuyla, Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak uğrunda azimle mücadele etmeye kararlıyız. Türkiye’yi işaret ettiğiniz muasır medeniyet hedefine eriştirmek, bölgemizde ve dünyada lider ülkelerden biri haline getirmek uğrunda yapacağımız çalışmalarda, şahsınızın, şehitlerimizin ve gazilerimizin sergilediği eşsiz mücadele ve fedakarlık ruhu bizlere daima rehber olacaktır. Bu vesileyle; başta zat-ı alileri olmak üzere kahraman silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Şanlı Gazilerimizi bir kez daha rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Ruhlarınız şad olsun" ifadelerini yazdı.

Buradaki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar hep birlikte Atatürk Evini ziyaret etti. Battalgazi Halk Eğitim Merkezi salonunda devam eden törende “Atatürk’ün Son Günleri” konulu ve “Atatürk’ün Askeri Kişiliği” konulu konuşmanın sunumu yapıldı.

Tören Abdülkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ile sona erdi.