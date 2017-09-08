08 Eylül 2017 Cuma

Veda yemeği verildi

Muş Valisi Aziz Yıldırım, tayini çıkan ve Malatya'nın Yeşilyurt Kaymakamlığına atanan Ali Sakar ile Iğdır Vali Yardımcılığına atanan Abdullah Seçkin Koçak onuruna veda yemeği verdi.

08 Eylül 2017 Cuma 10:40
Veda yemeği verildi

Malatya'nın Yeşilyurt Kaymakamlığına atanan Ali Sakar ve Iğdır Vali Yardımcılığına atanan Abdullah Seçkin Koçak onuruna düzenlenen veda yemeği verildi. Yemekte konuşan Vali Aziz Yıldırım, mesleklerinin sıralı ve süreli olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ OLAN VE BAKİ KALAN…

Süre dolduğunda farklı yerlere atandıklarını ve bulundukları yerden ayrılıp başka yerlere yelken açtıklarını ifade eden Vali Yıldırım, "Sizin yerinize gelenler de aynı şekilde başka yerden sizin bulunduğunuz yere yelken açmıştır ve onlarda aynı heyecanı yaşarlar. Bu gayet doğal, fakat her ayrılış hüznü beraberinde getirir. Ne kadar görev yaparsanız yapın eğer insanları, hizmet etmeyi, mesai arkadaşlarınızı seviyorsanız; işte o zaman bulunduğunuz yerden ayrılmak acı ve ayrı bir hüzün veriyor. Fakat bu işin doğasında bu var. 30 yılı aşkın meslek hayatımda birçok yerde çalıştım ve kıymetli mesai arkadaşlarım oldu ve dostluklarımız devam ediyor. Önemli olan ve baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Sizden sonra iyilikle anılıyorsanız işte en güzel hizmeti vermişsiniz demektir. Buradan ayrılan meslektaşlarım, buradaki iş tecrübesi ve özgüvenle daha başarılı güzel işler çıkaracaklardır” dedi.

Programda tayinleri çıkan vali yardımcıları Ali Sakar ve Abdullah Seçkin Koçak da birer konuşma yaptı. Konuşma ve yemeğin ardından Vali Aziz Yıldırım tarafından Ali Sakar ve Abdullah Seçkin Koçak’a çeşitli hediyeleri verildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 06 Eylül 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017