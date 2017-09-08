Malatya'nın Yeşilyurt Kaymakamlığına atanan Ali Sakar ve Iğdır Vali Yardımcılığına atanan Abdullah Seçkin Koçak onuruna düzenlenen veda yemeği verildi. Yemekte konuşan Vali Aziz Yıldırım, mesleklerinin sıralı ve süreli olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ OLAN VE BAKİ KALAN…

Süre dolduğunda farklı yerlere atandıklarını ve bulundukları yerden ayrılıp başka yerlere yelken açtıklarını ifade eden Vali Yıldırım, "Sizin yerinize gelenler de aynı şekilde başka yerden sizin bulunduğunuz yere yelken açmıştır ve onlarda aynı heyecanı yaşarlar. Bu gayet doğal, fakat her ayrılış hüznü beraberinde getirir. Ne kadar görev yaparsanız yapın eğer insanları, hizmet etmeyi, mesai arkadaşlarınızı seviyorsanız; işte o zaman bulunduğunuz yerden ayrılmak acı ve ayrı bir hüzün veriyor. Fakat bu işin doğasında bu var. 30 yılı aşkın meslek hayatımda birçok yerde çalıştım ve kıymetli mesai arkadaşlarım oldu ve dostluklarımız devam ediyor. Önemli olan ve baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Sizden sonra iyilikle anılıyorsanız işte en güzel hizmeti vermişsiniz demektir. Buradan ayrılan meslektaşlarım, buradaki iş tecrübesi ve özgüvenle daha başarılı güzel işler çıkaracaklardır” dedi.

Programda tayinleri çıkan vali yardımcıları Ali Sakar ve Abdullah Seçkin Koçak da birer konuşma yaptı. Konuşma ve yemeğin ardından Vali Aziz Yıldırım tarafından Ali Sakar ve Abdullah Seçkin Koçak’a çeşitli hediyeleri verildi.

İHA