VATANIMIZI ÜÇ BEŞ ÇAPULCUYA BIRAKMAYACAĞIZ

AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mahmut Üner Özer ve partililerle birlikte Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Malatya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Malatya Şubesini ziyaret etti.

Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Malatya Şubesi Muharrem Kıbrız, ziyarette yaptığı konuşmada, "Şu anda Türkiye'de Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonunda 3 şehidimiz var, öncelikle onların ailelerine sabırlar dilerim. İnşallah ordumuz polisimiz güvenlik güçlerimiz Türkiye cumhuriyetinin halkı, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu operasyonu canı gönülden destekliyoruz. Biz de şehit ve gazi aileleri olarak istenilen her an cepheye gitmeye hazırız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz de bu vatan, bu bayrak, bu topraklar için ve bizlerin sağlıklı, huzurlu sıhhat içinde yaşamamız için bedel ödemiş insanlar olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, tüm şehitlere ve gazilere vatan için yaptıkları fedakarlıklardan dolayı duacı olduklarını ifade etti.

İÇİNDE BULUNMUŞ OLDUĞUMUZ SÜREÇ...

Milletvekili Şahin, Afrin'de Mehmetçiğin karda, kışta ve soğukta mücadele verdiğini söyleyerek, "İçinde bulunmuş olduğumuz süreç gerçekten ülkemizi dört bir taraftan kuşatmaya çalışan bütün müstekbirlerin, müstevlilerin özellikle bu topraklar üzerinde bin yıldan beri uğraştıkları bir haçlı zihniyetinin tekrar yeni baştan tezahürüdür" şeklinde açıklamalarda bulundu.

CANIMIZLA, KANIMIZLA DESTEK VERECEĞİZ

Milletvekili Şahin, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Malatya Şubesini ziyaret etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara, gazilerin vatanın birliği ve bütünlüğü için canını, uzuvlarını kaybettiğini belirterek, "Vatanımızı üç beş çapulcuya bırakmayacağız. Operasyonda olan askerlerimize; bu vatanın bağımsızlığı için desteğimizi canımızla, kanımızla vereceğiz. Biz de göreve hazırız, görev bekliyoruz" dedi.

Milletvekili Şahin de, "Bu vatan, millet, ümmet, ezan için gerçekten hatalarını ortaya koyup, mücadele eden Mehmetçiklerimize sizlerden dua talep ediyoruz. Cenabı Allah onlara yardım etsin, inşallah sizlerin duası kabul olur. Gazilerimiz, saymış olduğumuz bu değerler için bedel ödemiş" diye konuştu.

Afrin'deki operasyonlar devam ederken Türkiye'de birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğine dikkat çeken Şahin, "Meşru hakkımızı kullandığımız bu çıkarmada bile yanımızda olmayan bazı zevatın basın yayın organlarında, 'buradaki bu savaştan vazgeçilmesi' gerektiğinde hareketle, geçmişte bakanlık, komisyon başkanlığı yapmış bir takım insanların atmış oldukları imzaları lanetliyoruz, telin ediyoruz. Şehitlerimizin kanlarına, yakınlarına saygıları varsa o imzaları geri çekip, destek vermelerini ümit ediyorum. Biz istiyoruz ki bu ülkede ve bölgede vatan evlatlarımızın kanları akmasın, analarımızın gözyaşları dinsin. Zorunlu olarak oraya girmek zorunda kaldık. Yanı başımızda özellikle terör koridoru oluşturmaya çalışanlara karşı vermiş olduğumuz önemli bir mücadeledir" açıklamalarını yaptı.(Bülten) busabahmalatya.com