Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları yapılan İnönü Mahallesi içinde yer alan Elmas Sokak’taki 2 adet telefon direği sorun oldu. Sokakta bulunan telefon hatlarının yer altına alınması ve 2 telefon direğindeki hattın yer altına alınmamasına tepki gösteren sokak sakinleri, BUSABAH’a konuştular. Sokak sakinleri yaklaşık 5 aydır Büyükşehir Belediyesi ve elektrik şirketi tarafından mahallede altyapı çalışması yapıldığını hatırlattı.

“YOL BİR DAHA MI EŞİLECEK?”

Sadece kendi sokakları içinde geçen 2 adet telefon direği üzerindeki hava atının da sokağın diğer bölümlerinde olduğu gibi yeraltına alınmasını istiyor. Telekom’a defalarca konuyu anlatılarını dile getiren sokak sakinleri yolun asfaltlanma çalışması tamamlanmadan 20 metrelik telefon hattının da yeraltına alınmasını isteyen sokak sakinleri, “Yol bir daha mı eşilecek? Her Kurum AYKOME kararlarına uymalı ve koordine içinde çalışmalı” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.











MUTLU SARIGÜL