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Vatandaştan kablo talebi

Yeşiltepe bölgesinde içme suyu çalışmalarının ardından bozulan yol ve kaldırımlar da yapılıyor. Yol ve kaldırımların yapılmasından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden elektrik ve telefon kablolarının yer altına alınması için bir çalışma başlatmasını talep ettiler.

Vatandaştan kablo talebi

Yeşiltepe bölgesinde içme suyu çalışmalarının ardından bozulan yol ve kaldırımlar da yapılıyor. Yol ve kaldırımların yapılmasından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden elektrik ve telefon kablolarının yer altına alınması için bir çalışma başlatmasını talep ettiler.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:46
Vatandaştan kablo talebi

Geçtiğimiz yıl başlatılan Yeşiltepe, Seyran Mahallesi’nde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) yatırımlarının tamamlanmasından sonra bozulan yol ve kaldırımlar Malatya Büyükşehir Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaya başlandı. Uzun bir aradan sonra çalışmaların başlamasına memnun olan vatandaşlar, BUSABAH gazetesine konuşarak telefon ve elektrik kablolarının da yer altına alınmasını istediler.

MEMNUNUZ

Her gün temizlik yapmaktan usandıklarını dile getiren Sema Kokargül isimli vatandaş, “Mahallemizde geçen yıl içme suyu için çalışma başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından uzun bir süre bozulan yollar yapılmadı. Tozdan, kirden, pastan neredeyse evlerimize giremez olduk. Her gün temizlik yapmaktan bıktık. Defalarca dile getirmemize rağmen çalışmalar başlamadı. Şimdiler de bütün sokaklardaki bozulan yollar yapılıyor. Geç de olsa yolların yapılmasından memnunuz. İnşallah bu çalışmalarda hemen biter de bizler de rahat ederiz” şeklinde konuştu.

GÜZEL OLDU AMA…

Sokaklardaki elektrik ve telefon kablolarının yer altına alınmasını istediklerini kaydeden Mehmet Bozkurt isimli vatandaş ise, “Yollar ve kaldırımlar yapılıyor. Geç de olsa bozulan yerlerin yapılması güzel oldu. Bizler vatandaşlar olarak yetkililerden isteğimiz var. Mahalle ve sokaklarda geçen elektrik ve telefon kablolarının yer altına alınmasını istiyoruz. Kablolar sadece işlek olan mahalle ve sokaklarda yer altına alınıyormuş. Mahalleler ve sokaklar dar olduğu için kabloların yerin altına alınmasına gerek yokmuş. Şimdi her sokak işlek. Bizler de bu hizmetten yararlanmak istiyoruz. Elektrik tellerine yetişmiş olan ağaçlar var. Bizler bu ağaçlardan kaynaklanan bir tehlike olmasını istemiyoruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Yol Kaldırım çalışmalarıYeşiltepeVatandaşElektrik Ve Telefon Kabloları
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