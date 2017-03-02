02 Mart 2017 Perşembe

Vatandaşlarla bir araya geldi

Doğanyol Kaymakamı Asım Solak, ilçe esnafı ile vatandaşların sorunlarını dinledi.

02 Mart 2017 Perşembe 11:14
Vatandaşlarla bir araya geldi

  Doğanyol Kaymakamı Asım Solak, Belediye Başkanı Recep Gülbey ile birlikte Doğanyol ilçesinde halk toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya ilçede bulunan kurum müdürleri de katıldı.  

Vatandaşla buluşma programı kapsamında Doğanyol Gökçe Mahallesi’nde düzenlenen halk toplantısına İlçe Kaymakamı Asım Solak, Belediye Başkanı Recep Gülbey, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda, Gökçe Mahallesi’nin sorunları dinleyen Kaymakam Solak, sorunların çözümü konusunda kaymakamlık olarak her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi.

Yapılan bu toplantılarla ilçede yaşayan vatandaşların sorunlarını yakında takip ettiklerini anlatan,  Solak, “Sorunların takipçisi olacağımızı belirmek için buradayız. Yapılan hizmetler ilçemiz için daha yaşanabilir ilçe için çalışmamız gerekiyor” dedi. Toplantı sonrası Gökçe İlkokul ve İmam Hatip Ortaokulu, ardından Gökçe Aile Sağlığı Merkezini ziyaret eden Kaymakam Asım Solak, burada incelemelerin ardından Gökçe Mahallesi’nden ayrıldı.

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Busabah MalatyaDoğanyol KaymakamıVatandaş

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