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“Vatandaşların yararına olacak”

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ilke kararı kapsamında aldığı “İzinsiz olarak reklam içerikli arama yapılması, SMS ve elektronik posta gönderilmesinde 15 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek” kararını değerlendiren Tüketici Hakları Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, “Bu tarz mesajlardan rahatsız olan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın yararına olacağı kanaatindeyim” dedi.

“Vatandaşların yararına olacak”

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ilke kararı kapsamında aldığı “İzinsiz olarak reklam içerikli arama yapılması, SMS ve elektronik posta gönderilmesinde 15 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek” kararını değerlendiren Tüketici Hakları Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, “Bu tarz mesajlardan rahatsız olan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın yararına olacağı kanaatindeyim” dedi.

26 Ekim 2018 Cuma 11:13
“Vatandaşların yararına olacak”

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, “ilke kararı” kapsamında, izinsiz olarak reklam içerikli arama yapılması, SMS ve elektronik posta gönderilmesinde 15 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek” aldığı kararı BUSABAH gazetesine değerlendiren Tüketici Hakları Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, kararın yerinde olduğunu dile getirdi.

UYULACAK ESASLAR BELİRLENDİ

Öncelikle kişisel verilerin korunması ne demek olduğunu açıklayan Başkan Dişer, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 24.03.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, “Böylelikle kişisel veriler koruması altına girmiştir. Bu kanunla kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği temel hak ve özgürlüklerin korunması esas alınarak verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları esaslar belirlenmiştir. Kanun kişisel verilerin işlenmesinde gizliliği esas almış olup gizlilikle ilgili istisnaları da düzenlemiştir” diye konuştu.

YAPTIRIM YETKİSİ VERİLMİŞTİR

“Kişinin rızası(açık rıza) Kanunun açıkça öngördüğü haller. Rıza nedeniyle fiili imkansızlık” gibi istisnaların bulunduğunu açıklayan Başkan Dişer, şunları kaydetti:

“Durumunda kişinin veya bir başkasının beden bütünlüğünün korunması zarureti gibi kamu düzeni ile ilgili durumları düzenler. Bu durumlara aykırılığı da kanun düzenlemiş olup kanunla kurulan ‘Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na yaptırım (müeyyide) yetkisi verilmiştir. Bu yaptırımlar para cezası şeklinde uygulanmaktadır. Kanunun neleri ihtiva ettiğinin bu kısa açıklamasından yola çıkarak kurulun aldığı ilke kararını haklı ve yerinde bir karar olduğunu bu tarz mesajlardan rahatsız olan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın yararına olacağı kanaatindeyim.”

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’Tüketici Hakları Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer
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