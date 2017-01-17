17 Ocak 2017 Salı

Vatandaşların trafo tepkisi

Yeşiltepe’de bulunan bir trafonun üzerine sprey boylarla yazılan siyasi ve küfür içerikli yazılar vatandaşları rahatsız ediyor. Yabancıların neredeyse Mars’a yerleşim alanı yaparken, kendilerinin hala trafolara, duvarlara ve tuvaletlere yazı yazmakla meşgul olduklarını kaydeden vatandaşlar, ‘Edep yahu!’ dediler.

17 Ocak 2017 Salı 13:30
Vatandaşların trafo tepkisi

  Yeşilyurt Belediyesi önceki yıllarda bir çalışma başlatmış, ilçe içerisinde bulunan elektrik trafolarını güzelleştirerek, trafolara eski bir konak görünümü kazandırmıştı. Ancak onca hizmete rağmen bu tür yapıların kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla boyanması, çeşitli ve küfür içerikli yazılar yazılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Yeşiltepe Koşu Mahallesi Aluç Sokağı’nda yer alan trafonun üzerine sprey boyalarla çeşitli küfür, siyasi içerikli yazılar yazılması vatandaşların şikayetine konu oldu. BUSABAH’a konuşan vatandaşlar tepkilerini dile getirdiler.

Bu memleketin herkesin olduğunu dile getiren Meriç Doğan isimli vatandaş, devlet malının herkesin malı olduğunu söyledi.

KİMSE KENDİ MALINA DÜŞMANLIK ETMEZ
  Bu tür yapıların, verdikleri vergilerle yapıldığını söyleyen Doğan, “Buralar bizim vergilerimizle yapılıyor. İnsan kendi malına böyle zarar verir mi? Bu duvarları sprey boyayla yazan vatandaş, kendi evini böyle boyuyor mu? Bu davardaki her kum, her çimento, her tuğla onun cebinden de çıkıyor. Biraz ellerimizi vicdanımıza koyup, öyle hareket edelim. İnsan kendi malına bu kadar düşmanlık etmez. Gidip kendi evinin duvarını bu şekilde yazıp çizsin bakalım ailesi ne yapacak? Sadece ‘edep yahu!’ diyorum” şeklinde konuştu.

BENİ RAHATSIZ EDİYOR
  Trafonun bir ölüyken diriltildiğini ifade eden Zeynep Bostan isimli kadın ise, “Benim annemler var Dilek Mahallesi’nde ve devamlı Dilek Mahallesi’nde çalışan halk otobüslerine bu trafonun bulunduğu yerde bekliyorum. Trafonun üzerindeki küfür içerikli yazılar, sprey boylarla yazılmış yazılar işin gerçeği beni rahatsız ediyor. Trafonun eski halini hatırlayanlar bilirler, bu trafo gerçekten göze hiç güzel görünmüyordu. Bir ölü diriltildi ve güzel bir hale getirildi. Belki bunu hafife alanlar olacaktır ama bu boyalar, bu malzemelerin paraları bizlerin cebinden çıkıyor. Neredeyse uzay çağını geçtik, yabancılar marsa yaşam yeri kuracak hala bizler trafolara, duvarlara, tuvaletlere yazı yazmakla meşgulüz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL
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