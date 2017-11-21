21 Kasım 2017 Salı

VATANDAŞLARIN TOKİ HEYECANI

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 94 konuttan 46’sı için kura çekildi. İlçe Öğretmenevi’ndeki kura çekilişine Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, TOKİ görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

21 Kasım 2017 Salı 11:32
VATANDAŞLARIN TOKİ HEYECANI

  Hekimhan için güzel bir gün olduğunu ve vatandaşların ev sahibi olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Efendioğlu, “Biz de burada vatandaşlarımızın sevinçlerini gördük, yüzlerinden okuduk. İlçemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. İlçemiz hakikaten bunlara layık. Yeni bir gelişim haritası olarak artık Hekimhan eskisi gibi değil, Hekimhan’ımız gelişiyor. Yapılan kura ile vatandaşlarımız evlerini çekti.” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahTOKİ

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