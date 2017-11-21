Hekimhan için güzel bir gün olduğunu ve vatandaşların ev sahibi olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Efendioğlu, “Biz de burada vatandaşlarımızın sevinçlerini gördük, yüzlerinden okuduk. İlçemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. İlçemiz hakikaten bunlara layık. Yeni bir gelişim haritası olarak artık Hekimhan eskisi gibi değil, Hekimhan’ımız gelişiyor. Yapılan kura ile vatandaşlarımız evlerini çekti.” ifadelerini kullandı.
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