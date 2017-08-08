Gündüzleri yüksek sıcakta bunalan ve bu nedenle de gündüzleri dışarıya çıkamayan vatandaşlar akşamları parklarda ve dinlenme yerlerinde alıyorlar. Kadın-erkek, genç-yaşlı, çoluk-çocuk herkesin adeta tek adresi haline gelen Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Sosyal Tesisleri yani Çınar Park’ta bunlardan birisi. Çınar Park’a fırsat buldukça geldikleri dile getiren Malatyalılar da, parkın serin havasının olduğunu dile getirerek, soğuk suyunun ise şifalı olduğunu söylediler.

Parka Özalper’den geldiklerini dile getiren Muhterem Koç isimli vatandaş, artık sıcak havalardan bunaldıkları için parka geldiklerini söyledi.

DEĞİŞİKLİK OLSUN İSTEDİK

Zamanlarının güzel geçtiğini ifade eden Koç, “Gündüzleri dışarıya çıkamıyoruz. Turgut Özal Tabiat Parkı’na devamlı gittiğimiz için bir değişiklik olsun istedik. Çoluk çocuk buraya geldik ve şu anda da serin havanın keyfini çıkarıyoruz. Park çok kalabalık ve insanlar da bizimki sıcaktan bunalanlar. Çayımızı, yiyeceğimizi, topumuzu her şeyimizi getirdik. Güzel geçiyor zamanımız” diye konuştu.

MÜKEMMEL BİR YER

Parkta kamelya sayısının artırılmasını isteyen Zeynep Öcal isimli vatandaş ise, “Biz de sıcaklıktan dolayı gündüzleri dışarıya çıkamayanlardanız. Bu parkın güzel olduğunu duyduk ve geldik. Gerçekten dedikleri kadar var. Tarihi çınarı, soğuk suyu ve havasının serinliğiyle mükemmel bir yer. Ancak çok kalabalık. Kamelya sayısı az ve bu nedenle bizler çimlerde oturmak zorunda kaldık. Keşke kamelya sayısı artırılsa. O zaman daha da güzel olur burası” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL