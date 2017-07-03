Emekliler Parkı’nda yer alan çeşmedeki muslukların akamaması, vatandaşları çileden çıkarttı. Bu sıcakta çeşmedeki muslukların neden akmadığını soran vatandaşlar, tepkilerini BUSABAH’a konuşarak dile getirdiler. Bu sıcakta suların akmamasına şaşırdıklarını ifade eden vatandaşlar, “Bizimle dalga mı geçiyorlar?” tepkisini verdiler.

SU KESMEK HANGİ ŞEHİRDE VAR?

Sıcak havada suyun akmamasının mantık dışı olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Havalar zaten sıcak. İnsanları su ihtiyaçları var. Ve çeşmenin akmaması adeta bizlerle dalga geçmek. Bu sıcakta neden çeşmenin suyunu keserler çok anlamsız ve mantık dışı. Bu havalarda suların daha çok verilmesi gerekirken, su kesmek hangi şehirde var? Tabi ki bu ancak Malatya’da olabilir. Yetkililerin bir an önce bu çeşmeyle ilgilenmesi gerekiyor” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL