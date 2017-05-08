Araç satamadıklarını defalarca dile getiren 2. el araç satıcılarının sitemini de şimdi de araç alacak olan vatandaşlar etti. 2. el araçların pahalı olduğunu ve bu nedenle de sadece oto pazarını gezmekle yetindiklerini dile getiren vatandaşlar, BUSABAH’a konuştular.

İstediği model aracın pahalı olduğunu dile getiren Süleyman Sarı isimli vatandaş, 3 haftadır oto pazarına geldiğini ancak araç alamadığını söyledi.

FİYATLAR GİDEREK YÜKSELİYOR

20 bin liralık aracın 30 bin olduğunu belirten Sarı, “Ben 3 haftadan bu yana geliyorum. Sadece istediğim marka araç almak için. Ama fiyatlar giderek yükseliyor. 20 binlik araç 30 binden aşağı değil. Bunun sebebini bilmiyorum. Bazen televizyonlarda, gazetelerde zorunlu trafik sigortasının düştüğüyle ilgili haberler var. Belki de fiyatların yükselmesinin nedeni budur. Ancak bu da bence gerekçe değil. Sadece bazı satıcılar ne koparsak kardır diyorlar. Biraz da bunun etkisi var” diye konuştu.

BİR TÜRLÜ ARAÇ ALAMADIM

İleriki zamanlarda araç fiyatlarının düşmesini dileyen Hüseyin Uzunpınar isimli vatandaş da, “Araç fiyatları yüksek ama işin gerçeği bizde de para yok. Sadece düşük modelli araçlara paramız yetiyor. O modelleri de biz beğenmiyoruz. Uzun zamandır pazara geliyorum, belki iyi bir araç denk gelir diye ama bir türlü alamadım. Umarım gelecek zamanlarda araç fiyatları düşer de bizler de istediğimiz aracı alabiliriz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL