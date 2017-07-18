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Vatandaşlara özel stant ve internet sitesi

15 Temmuz Aziz Şehitlerimizi Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Anı Defteri" stantları kurdu.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:24
Vatandaşlara özel stant ve internet sitesi

  15 Temmuz Millet Meydanı'nda iki adet, Soykan Parkı’nda bir adet ve eski belediye meydanında da bir adet olmak üzere toplam dört stant kurulduğu bilgisi İl Kültür ve Turizm Müdür v. Levent İskenderoğlu tarafından ifade edildi.

Stantların 14 Temmuz Cuma günü saat 14.00’ten itibaren açıldığı ve 16 Temmuz Pazar sabah 05.00’e kadar açık olacağı bilgisini veren Müdür v. İskenderoğlu “15 Temmuz ile ilgili anılarını paylaşmak isteyen vatandaşların stantları ziyaret ederek defterlere anılarını yazabilecekler, ziyaret etme imkânı bulunmayan vatandaşların da www.15temmuzanidefteri.comadresinden 15 Temmuz ile ilgili anı ve fotoğraflarını internet ortamından paylaşabileceklerdir” dedi.

HABER MERKEZİ
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