23 Aralık 2016 Cuma

Vatandaşlar fırsatı kaçırmadı

Kış aylarına teslim olan Kanalboyu da buz tuttu. Kanalboyu’nun buz tutmuş halini gören vatandaşlar ise fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler.

23 Aralık 2016 Cuma 10:26
Vatandaşlar fırsatı kaçırmadı

Yoğun kar yağışı ve havanın çok düşük sıcaklıkta seyretmesi Malatya’da hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken karın keyfini çıkaranlar da yok değil. Malatya Darende de bulunan Günpınar Şelalesi başta olmak üzere Orduzu Pınarbaşı’nda bulunan gölet, İsmetpaşa Parkı’ndaki havuz derken şimdi de Kanalboyu dona ve buza teslim oldu. Kanalı gören vatandaşlar, kanalın buz tutmuş halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, bunu fırsat bilip buz tutan kanalda fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.

ŞAŞIRDIK

Vatandaşlar,”Hava çok soğuk. Dışarıya çıkmaya neredeyse korkuyoruz. Bugün biraz hava yumuşaktı ve bu nedenle de dışarıya çıktık. Kanaloyu’ndaki suyun bu şekilde buz tutmasını görünce şaşırdık. Bu da hoşumuza gitmedi değil. Bunu bir fırsata çevirelim dedik ve fotoğraf çektirdik” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL
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