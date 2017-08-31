Yalınca Mahallesi’nde düzenlenen vatandaş buluşma toplantısına Doğanyol Kaymakamı Asım Solak, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, ilçede bulunan kamu-kurum temsilcileri katıldı.
“SORUNLARI YERİNDE TESPİT EDİYORUZ”
Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey ise, ilçede vatandaş ile bir araya geldiklerini belirtti. Başkan Gülbey, “Doğanyol ilçemiz Malatya’nın güzel ilçelerinden biridir. Bu ilçemiz tarıma dayalı burada sanayi yok. İnsanlar kendi el emekleri ile yetiştirdikleri ürünleri satarak geçimini sağlıyor. Kaymakamı ile birlikte ilçemizde bulunan mahalleleri ziyaret ediyoruz. Burada vatandaşın taleplerini ve bizden beklentilerini not ediyoruz. Bu toplantılara ilçemizde bulunan diğer kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri de katıldığı için sorunları yerinde görüp anında çözüm bulabiliyoruz. Vatandaşın da yapılan toplantılarda mutlu olduğunu söylüyor. Bu tür vatandaş odaklı toplantılarımız sürekli devam edecek” sözlerini kaydetti.
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