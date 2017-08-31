Yalınca Mahallesi’nde düzenlenen vatandaş buluşma toplantısına Doğanyol Kaymakamı Asım Solak, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, ilçede bulunan kamu-kurum temsilcileri katıldı.

Doğanyol Kaymakamı Asım Solak, vatandaşla yapılan istişare toplantılarında hizmetin daha hızlı ve anlamlı olduğunu söyledi. Kaymakam Solak, “İlçemizde düzenlemiş olduğumuz toplantılar verimli geçiyor. Burada vatandaşın sorunlarını yerinde görüyoruz ve bu sorunların çözümünde istişareye önem veriyoruz. Toplantılar sayesinde çok güzel anılara da şahit olduk” diye konuştu.

“SORUNLARI YERİNDE TESPİT EDİYORUZ”

Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey ise, ilçede vatandaş ile bir araya geldiklerini belirtti. Başkan Gülbey, “Doğanyol ilçemiz Malatya’nın güzel ilçelerinden biridir. Bu ilçemiz tarıma dayalı burada sanayi yok. İnsanlar kendi el emekleri ile yetiştirdikleri ürünleri satarak geçimini sağlıyor. Kaymakamı ile birlikte ilçemizde bulunan mahalleleri ziyaret ediyoruz. Burada vatandaşın taleplerini ve bizden beklentilerini not ediyoruz. Bu toplantılara ilçemizde bulunan diğer kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri de katıldığı için sorunları yerinde görüp anında çözüm bulabiliyoruz. Vatandaşın da yapılan toplantılarda mutlu olduğunu söylüyor. Bu tür vatandaş odaklı toplantılarımız sürekli devam edecek” sözlerini kaydetti.









TAHİR ÖZÇELİK