Kendisini kabulünden dolayı Vali Toprak’a teşekkür eden Şube Müdürü Kılıç, bankanın yeni olması münasebeti ile bilgilendirmede bulundu. Bankalarının kuruluşunun henüz bir buçuk yıllık bir geçmişi olduğunu, şubelerinin de bir haftadır hizmet vermeye başladığını belirten Kılıç, “Bankamızın genel müdürlüğü, sermayesinin tamamı olan 675.000.000 TL Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ödenmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun izni ile kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Bankamızın sermayesi bir yıl içerisinde 72.000.000 TL artırılarak, ödenmiş sermayesi toplam 747.000.000 TL'ye ulaşmıştır. Katılım bankacılığı prensiplerine uygun ürünlerimiz ve alternatif dağıtım kanallarımız ile her zaman müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz” dedi.

FON İHTİYACINI KARŞILIYOR

Katılım bankacılığı hakkında da kısa bilgiler veren Müdür Kılıç, “Faizsiz çalışma prensibine dayanan ve bu prensibe uyan tüm bankacılık faaliyetlerini yürütürken, kar-zarar esasına dayandırılan kar payı ile fon toplayan ve ticaret gibi alanlarda fon kullandıran bir bankacılık hizmeti vermekteyiz. Katılım bankacılığı, kar ve zarara ortak olmak üzere kişilerden kar payı adı altında para alarak fon ihtiyacını karşılıyor. Yani bir nevi tasarruf sahiplerini verdikleri para kadar banka işlemlerine ortak ediyor. Kar payı ile elde ettiği fonları ticaret ve sanayide değerlendirerek ya da döviz alım satımı yaparak, kar elde ediyor. Elde ettiği karı ise kar payı ile bankaya fon sağlayanlar arasında, sağladıkları fon oranında dağıtıyor. Malatyalı hemşerilerimize yeni bir bankacılık anlayışı ile hizmet verecek olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

EKONOMİK VE TİCARET YOĞUNLUĞU

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Vali Mustafa Toprak ise “Son yıllarda bankacılık altyapısı olumlu ekonomik değişimlere bağlı olarak gelişiyor, vatandaşlarımızda buna bağlı olarak daha fazla bankacılık faaliyeti geliştiriyor. Özellikle katılım bankacılığına vatandaşların yöneliminin arttığını ve bu konuda yeni bankaların piyasaya girdiğini gözlemliyoruz. Bankanızın da katılım bankacılığına başlaması ve Malatya'da şube açması önemli olmuştur. Malatya'da da son yıllarda ekonomik ve ticaret yoğunluğu artmıştır. Katılım şubeniz aracılığı ile sizlerin de Malatyalı vatandaşlarımıza gerek katılım bankacılığı gerekse diğer bankacılık hizmetleri ile esnafımıza, sanatkârımıza ve çiftçimize yeni ufuklar açacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ