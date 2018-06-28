Vatandaşa elektrik kolaylık

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 'Yapı Kayıt Belgesi' verilen yapılara Fırat EDAŞ, tüketicilerin talep etmesi halinde ait olduğu abone grubunu dikkate alarak elektrik bağlayabilecek. 2017 yılı öncesi icra ve dava aşamasındaki müşterileri için gerçekleştirdiği yapılandırma fırsatının devam ettiğinin altını çizen Fırat EDAŞ, borç kapsamında olan tüketicilerine fırsatı kaçırmamaları yönünde hatırlatma da yaptı.

'İMAR BARIŞI' OLARAK BİLİNEN KONUTLARIN İMAR VE İSKAN SORUNLARI

Kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen konutların imar ve iskân sorunlarını 'Yapı Kayıt Belgesi' vererek çözmeyi hedefleyen düzenlemenin usul ve esasları belirlenmesiyle Fırat EDAŞ, elektrik hususunda tüketicilerini mağdur etmemek amacıyla harekete geçti. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıların yapı kayıt belgesi alabilmek için e-devlet üzerinden ‘Yapı Kayıt Sistemindeki’,‘Yapı Kayıt Belgesi’ formunun doldurulmasıyla başvuruda bulunulabileceği gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde söz konusu ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alınabilecek. Yapı Kayıt Belgesi’ni alan yapılara talep edilmesi halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak elektrik, su, doğalgaz bağlanabilecek.

ELEKTRİK ABONELİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu kapsamda Büyükşehir Yasası ile birlikte mahalleye dönüşen köylerdeki imarsız yapılarda ve imar alanı içerisindeki Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerindeki ruhsatsız yapılardaki elektrik tüketicileri; aldıkları Yapı Kayıt Belgesi ile yetkili dağıtım şirketi olan Fırat EDAŞ’a başvurmaları halinde elektrik abonelikleri gerçekleştirilecek.

Hayata geçirdiği yapılandırma kampanyası ile 2017 yılı ve önceki icra ve dava aşamasındaki elektrik borçlarının tamamen silineceğini vurgulayan Fırat EDAŞ, toplam borca 12 taksite kadar da ödeme kolaylığı sağlandığını ifade etti. Borç kapsamındaki tüketicilerin illerindeki müşteri merkezlerine başvurmaları halinde yapılandırma fırsatından yararlanabileceğini hatırlatan Fırat EDAŞ, yapılandırma fırsatında son başvuru tarihinin 31 Temmuz olduğuna dikkat çekti.

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