Sıcaklıklar ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da artmaya başladı. Aslında zaten çok sıcak olan havalar şimdi daha da sıcak olacak.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de az bulutlu ve açık; Bingöl'ün Yedisu ve Karlıova ilçelerinde parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklenmektedir. Rüzgarların değişik yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir” denildi.

YAŞLILARA VE ÇOCUKLARA UYARI!

Bazı uyarılarda da bulunan Meteoroloji, “Bölgemizi etkileyen sıcak hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları önerilmektedir” ifadelerine yer verildi.

TAHİR ÖZÇELİK