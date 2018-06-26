VATANDAŞ SANDIKTAN ÇIKAN KARARA NE DEDİ?

Malatya'da AK Parti'den Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, CHP 'den Veli Ağbaba ve MHP'den, Malatya Belediye Başkanı iken 17 Nisan 1978'te evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 2 torunu ve geliniyle birlikte hayatını kaybeden Hamid Fendoğlu'nun yeğeni Mehmet Celal Fendoğlu milletvekili seçildi.

İLK KEZ MECLİSE GİRDİLER

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı iken AK Parti'den Malatya milletvekili adayı olan Ahmet Çakır, ve AK Parti Malatya il başkanı iken milletvekili adayı olan Hakan Kahtalı ile MHP'den Hamit Fendoğlu, Malatya'dan Meclise ilk kez giren isimler oldular.

Malatya'da 1 Kasım 2015'te AK Parti 5, CHP ise 1 milletvekilliği kazanmıştı. 24 Haziran'da yapılan bu seçimde Malatya'da kesin olmayan sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 69, Muharrem İnce yüzde 22, Meral Akşener yüzde 4, Selahattin Demirtaş ise yüzde 2 oranlarında oy aldı.

MHP 19 YIL ARADAN SONRA İLKİ YAŞADI

MHP, Malatya’da 19 yıl aradan sonra tekrar milletvekili çıkardı. En son 1999 seçimlerinde Malatya’dan 2 milletvekilini Meclise gönderen MHP, aradan geçen 19 yılda kentte milletvekili çıkaramamıştı.

Malatya'da, 24 Haziran seçiminde AK Parti 4, MHP ve CHP 1'er milletvekili çıkardı. Sonuçlara göre, bir önceki seçimde 5 milletvekili çıkaran AK Parti, 1 milletvekilini MHP'ye kaptırmış oldu.

VATANDAŞ 24 HAZİRAN SEÇİMİNİ YORUMLADI

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, seçim sonucundan memnun olduğunu, AK Parti'yi Malatya'da başarılı bulduğunu belirtti.

İsmet Özdemir isimli vatandaş, “Güzel bir seçim geçirdik. AK Parti'nin başarılarının devamını diliyorum, AK Parti'nin Malatya'da başarılı ve Malatya'ya daha çok yatırım yapacaklarını düşünüyorum. Malatya'nın alt yapısında bazı sorunlar var, alt yapısında trafiğinde ve Malatya'nın sosyal alanlara ihtiyacı var, inşallah milletvekilleri başarılı olur, Malatya'nın sorunlarını çözerler” dedi.

Esra Tunç adlı bir diğer vatandaş ise, “Seçim sonuçları başarılı oldu. AK Parti'ye ciddi bir destek vardı. Türkiye'nin daha iyi daha güzel olacağını düşünüyorum Recep Tayyip Erdoğan'a güvenimiz sonsuz. Kadınlar olarak Erdoğan'a güvenimiz sonsuz, kadınlar olarak pozitif ayrımcılık istiyorum. Ben maden mühendisiyim, çalışma koşullarımın daha iyi olmasını istiyorum” dedi.

ÇOK ÇALIŞSINLAR

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş da “Artık gelecekle ilgili bir şey beklemiyorum. Benim için iyi olmadı. Ben Atatürkçü bir insanım, Atatürk'ün değerleri ortadan kalktı, benim için iyi olmadı” dedi.

Hamza Sarıgül adlı bir diğer vatandaş ise, “AK Parti çalışıyor, bundan iyisi can sağlığı, Allah razı olsun ama bazı milletvekilleri iyi çalışamadı. AK Parti oy kaybetti. Çok çalışsınlar, Malatya'yı daha güzel bir şehir haline getirsinler” ifadelerine yer verdi.