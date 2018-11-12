VATANDAŞ İHBAR EDİYOR

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Birimi, bu noktada denetim çalışmalarını sürdürürken, bu kapsamda 2018 yılının Ocak ve Eylül döneminde vatandaş ihbarıyla 697 denetim kayıtlara geçti. 2018 yılının Ocak ve Eylül döneminde yapılan toplam denetim sayısı da 87 bin 506 olarak açıklandı.

KESİLEN CEZALAR

Malatya'da Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Bağımlılıkla Mücadele Birimi tarafından 4207 sayılı tütün kanununa muhalefetten kesilen cezalar ise şöyle:

“Ceza kesilen kişi sayısı 117, ceza kesilen kişi ceza tutarı 13 bin 738 TL, para cezası kesilen işletme sayısı 139, para cezası kesilen işletme ceza tutarı 527 bin 170 TL. Tütün kanuna muhalefet suçu kapsamında ceza kesilen kişi ve iş yeri toplam ceza tutarı 540 bin 908 TL.”

DENETİM SAYILARI

2018 yılının Ocak ve Eylül döneminde Malatya'da 4270 sayılı kanun kapsamında yapılan denetim sayıları da belli oldu. Kamu hizmet binalarına 874 denetim, özel hizmet binalarına 84 bin 988 denetim, toplu taşıma araçlarına 1664 denetim yapılırken, 2018 yılının Ocak ve Eylül döneminde yapılan toplam denetim sayısı 87 bin 506 oldu.”

2017 YILINDA 101 BİN 468 DENETİM YAPILDI

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Bağımlılıkla Mücadele Birimi tarafından 2017 yılında 101 bin 468 denetim yapılırken, bu denetimlerin 637 ’si vatandaş ihbarıyla gerçekleştirildi.

Yine 2017 yılında 4270 sayılı tütün kanununa muhalefetten ceza kesilen kişi sayısı 167, ceza kesilen kişi ceza tutarı 14 bin 780, para cezası kesilen işletme sayısı 80, para cezası kesilen işletme ceza tutarı 236 bin 117, kişi ve işyerlerine kesilen toplam ceza tutarı 250 bin 897 TL olarak kayıtlara geçti.

2017 yılında tütünle mücadele noktasında toplam 101 bin 468 denetim yapılırken, kamu hizmet binalarına 1196, özel hizmet binalarına 98 bin 902, toplu taşıma araçlarına ise 1371 denetim yapıldı.

DENETİMLER HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığı İle Mücadele Birimi tarafından denetimler noktasında yapılan açıklamada denetimleri hız kesmeden sürdüğüne dikkat çekildi.

7/24 ARALIKSIZ DENETİM

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Birimi tarafından Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4270 sayılı kanun kapsamında Malatya'da yapılan çalışmalar Temmuz 2009 tarihinden itibaren tüm hükümleriyle birlikte uygulanmaya başlandı. Kanun kapsamında yapılan denetimlerde tüm özel sektör başta olmak üzere ikram sektörü (lokanta, cafe, çay ocağı vb.) işletmelere 7/24 aralıksız denetimler yapılıyor. Yapılan denetimler esnasında kanunu ihlal eden işletmelere mahalli mülki amirlerce idari yaptırımlar uygulanıyor. Şahıslara idari yaptırım karar tutanakları düzenleniyor.

SİGARA BIRAKMA BROŞÜRLERİ VERİLİYOR

Tütün kontrolleri esnasında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla sigara bırakma broşürleri ve el kitapçıkları veriliyor. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar sigarayı bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor ve sigara bırakma tedavisi almış hekimler; göğüs hastalıkları ve aile hekimleri tarafından uygun görülen hastalara Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ücretsiz sigara bırakma ilaçları veriliyor ve danışmanlık yapılıyor.

Malatya merkez ve ilçelerde özellikle okul civarında büfeler ve marketlerde 18 yaş altındaki çocuklara sigara satışının ve nargile sunumunun önlenmesi ile ilgili denetimlerde aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Sigaranın zararları ve alkol bağımlılığı konusunda korunma yolları konularıyla ilgili il ve ilçelerdeki okullarda halk eğitim merkezinde ve semt konaklarında ailelere ve öğrencilere, vatandaşlara yönelik eğitimler yapılmakta ve eğitim sırasında vatandaşlara sigara ve alkolün zararları ile ilgili bilgilendirici broşürler, afişler dağıtılıyor."