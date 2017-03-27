Türkiye’nin de uyguladığı kış saati uygulaması geçtiğimiz dönem Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte kaldırıldı. Böylece, 30 Ekim 2016 Pazar günü saatler geri alınmadı. Saatlerin tekrar ileri alınmasına da gerek kalmadı.

SABAH EZANI ERKEN OKUDU

Akıllı telefonlar ve bilgisayarların otomatik saat ayarlara sahip olması nedeniyle pazar sabahına saatleri bir saat ileri alınmış olarak uyanan vatandaşlar ise neye uğradıklarını şaşırdı. Birçok yerde sabah ezanları da bir saat erken okundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Günışığından daha çok faydalanmak için ortaya çıkan yaz/kış saati uygulaması fikri 1700'lü yıllara dayanıyor.

Öte yandan, Malatya’da da saat karmaşası yaşandı. Güne bihaber başlayan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, sosyal medyada da bu saat karmaşası gündem konusu oldu.

TATİL GÜNÜ

Güne erken başladığını söyleyen vatandaşlardan Ahmet Kara, “Kış saati uygulaması bitmiş, yaz saatine geçilmiş. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Bugün pazar… İnsanlar tatil yapıyor, sıkıntı değil ama çalışanlar da var. Onlar için sıkıntı oldu tabi” dedi.

SELAHATTİN BAYRAK