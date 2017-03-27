27 Mart 2017 Pazartesi

Vatandaş, güne bir saat erken başladı

Kış saati uygulamasının kalkması nedeniyle vatandaşların kafası karıştı. Avrupa'da kış saati uygulaması bitti ve dün yaz saatine geçildi. Türkiye'nin saatini değiştirmemesi ise bazı karışıklıklara neden oldu. Birçok vatandaş güne 1 saat erken başladı.

27 Mart 2017 Pazartesi 10:37
Vatandaş, güne bir saat erken başladı

  Türkiye’nin de uyguladığı kış saati uygulaması geçtiğimiz dönem Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte kaldırıldı. Böylece, 30 Ekim 2016 Pazar günü saatler geri alınmadı. Saatlerin tekrar ileri alınmasına da gerek kalmadı.

SABAH EZANI ERKEN OKUDU
  Akıllı telefonlar ve bilgisayarların otomatik saat ayarlara sahip olması nedeniyle pazar sabahına saatleri bir saat ileri alınmış olarak uyanan vatandaşlar ise neye uğradıklarını şaşırdı. Birçok yerde sabah ezanları da bir saat erken okundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
  Günışığından daha çok faydalanmak için ortaya çıkan yaz/kış saati uygulaması fikri 1700'lü yıllara dayanıyor.

Öte yandan, Malatya’da da saat karmaşası yaşandı. Güne bihaber başlayan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, sosyal medyada da bu saat karmaşası gündem konusu oldu.

TATİL GÜNÜ
  Güne erken başladığını söyleyen vatandaşlardan Ahmet Kara, “Kış saati uygulaması bitmiş, yaz saatine geçilmiş. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Bugün pazar… İnsanlar tatil yapıyor, sıkıntı değil ama çalışanlar da var. Onlar için sıkıntı oldu tabi” dedi. 

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Mart 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Mart 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya