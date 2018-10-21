“Vatandaş eziliyor”

Keskin yaptığı yazılı açıklamada, “Döviz kurlarının yükselmesi ile birlikte başta belediye marketleri olmak üzere ürünlere yüzde 50 ve 60 ve üzeri zam yapan ürün imalatçıları, tedarikçi bayiler ve marketler ne yazıkki döviz kurundaki düşüşe rağmen yüzde 10 gibi komik indirim yapıyorlar. Sıkılmadan, utanmadan bilbordlara ilan veriyorlar. Dolardaki yükselişi fırsata dönüştüren ürün imalatçıları, tedarikçi bayiler ve marketler, yapmış oldukları yüzde 50 ve üzeri zamlara rağmen, enflasyonla mücadeleye sözde destek kapsamında şimdi yüzde 10 indirim kampanyası düzenleyerek milletin aklıyla alay ediyorlar. Yıllık ve aylık ürün enflasyon rakamları devletimizin ilgili kurumlarında bulunmaktadır. Resmi kurumlar esnafın üzerine giderken şahin kesiliyor, ama para babaları söz konusu oldu mu serçe kesiliyorlar. Özellikle temel gıda maddelerine yüksek oranda zam yapılmıştır. Domates bile birçok markette 10 TL’ye etiket fiyatına ulaşmıştır. Domates üreten bir ülkeyiz ama salçanın fiyatı birden 8 TL’den 25 TL’ye yükseliyor. Devletin kurumları bunu görmüyor mu?” diye konuştu. (Bülten)