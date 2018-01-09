09 Ocak 2018 Salı

Vatandaş bedelli askerlik istiyor

Bedelli askerlik son yıllarda gündemde yerini koruyan konuların başında yer alıyor. Yurt genelinde olduğu gibi Malatya genelinde de bazı vatandaşların özellikle de askerliğini henüz yapmamış vatandaşların merak ettiği bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

09 Ocak 2018 Salı 10:44
Vatandaş bedelli askerlik istiyor

   Bazılarının gereksiz bulduğu bazılarının ise aksine gerçekleşmesini istediği ve bir an önce ne olacağı konusunda netlik kazanmasını beklediği bedelli askerlik tartışmaları sürüyor ve gündemdeki yerini koruyor.

Bedelli askerliğin nasıl sonuçlanacağının geçtiğimiz aylarda Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında öne çıkması bekleniyordu. Çoğu kişi toplantıdaki konulardan bir tanesinin de bedelli askerlik olmasını istiyordu. Ancak böyle bir durum söz konusu olmadı. Ve genel anlamda toplantıda yoğunlaşılan konular ekonomik konular oldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI!
  Sosyal medyada ise vatandaşlar Bedelli askerlik konusunda birleşerek, farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Bu anlamda paylaşımlardan bazıları şu şekilde oldu:

 "Bedelli askerlik siyasete malzeme olmamalı, 2017 bitmeden yasalaşmamalı, yaş 25 olarak belirlenmeli, bedel uygun olmalı, gelir SMA hastaları ve savunma sanayisi için kullanılmalıdır."

“Gündemden düşmeyecek.”

“Çözülsün artık bu sorun.”

“Hayata erken atılmak zorunda kalanların meselesi bedelli askerlik.”

“25 yaş 15 bin TL."

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahBedelli Askerlik

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