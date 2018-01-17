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VATANDAŞ ABDEST BİLE ALAMIYOR

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Mahalle sakinleri, camilerinde bile suyun olmadığını ve abdest alamadıklarını savundular.

VATANDAŞ ABDEST BİLE ALAMIYOR

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Mahalle sakinleri, camilerinde bile suyun olmadığını ve abdest alamadıklarını savundular.

Esvet TUTAK
Esvet TUTAK
17 Ocak 2018 Çarşamba 11:05
VATANDAŞ ABDEST BİLE ALAMIYOR

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi Kümeevler Mezrası sakinleri, şebekenin bulunmaması sebebiyle, su ihtiyaçlarını kendi imkanları ile oluşturdukları depolarından sağlamaya çalışıyor.

15 hanelik mezranın su ihtiyacını bir buçuk kilometre ilerideki kaynaktan hortumlarla su deposuna taşıyan mahalle sakinlerinden Hamit Şimşek, kaynak suyunun da kurumak üzere olduğunu söyledi.

Şimşek, "Biz 25 yıldır susuz yaşıyoruz. Evlerimize şebekelerimiz biz çektik, su depomuzda yaptık ama suyumuz yok. Konuyu yetkililere birçok defa ilettik bir sonuç alamadık. Camimizde su yok, cemaat abdest almaya su bulamıyor. Yıllardır mahallemize hizmet alamıyoruz" şeklinde konuştu.

KONUYU YARGIYA TAŞIDIK, SONUÇ ALAMADIK

Bölgede bulunan yaylada da su sıkıntısı yaşandığını söyleyen mahalle sakinlerinden Bekir Ulutaş da "Yayladaki su sıkıntısını gidermek adına bölgeye babamın adına bir çeşme yaptırdım ancak çeşmeyi kırmışlar, kırılan çeşmede yüzlerce büyük küçükbaş hayvanın su ihtiyacı karşılanıyordu. Konuyu yargıya taşıdım ama bir sonuç alamadık. Yetkilerden su sorunumuzun çözülmesi için yardım bekliyoruz" açıklamalarını yaptı.

İHA

Son Güncelleme: 17.01.2018 11:37
Anahtar Kelimeler:
Vatandaşlar Yardım IstediSu SıkıntısıAKÇADAĞ İLÇESİMalatyaBusabah
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