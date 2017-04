AK Parti İl Başkanlığı “Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Kahvaltı Programı” düzenledi. Bir otelde gerçekleştirilen kahvaltı programına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kadın Kolları, Gençlik Kolları başkanları, şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları, bazı STK temsilcileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda ilk konuşmayı AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı yaptı. Bu toprakları vatan yapan, bu topraklar için canını vermiş, kanını akıtmış, hayatını kaybetmiş bütün şehitlere Allah’tan rahmet, değerli ailelerine de Allah’tan sabırlar dilediğini ifade eden Başkan Kahtalı, birkaç gün sonra ülkenin geleceğini ilgilendirecek olan anayasa değişikliğini oylayacaklarını söyledi.

ÇOK ŞEY KAYBETTİK

Gaziler ve şehitlerin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Gazilerimiz ve şehitlerimiz bizler için çok önemli değere sahipler. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize, şehit yakınlarımıza minnettarlık duyduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Önümüzde ki hafta sonu bir referandumumuz var. Geleceğimiz için hayırlı bir karar vermemiz gerekiyor. Burada bu konuda en hassas olanlar şehit yakınlarımız ve gazilerimizdir. Şu anki sistem içerisinde çok şey kaybettik. Darbeler gördük, 15 Temmuz gibi hain kalkışmalar yaşadık. Aslında bu sistemin üretmiş olduğu, Türkiye’ye musallat olmuş terör odakları var” diye konuştu.

HEPİMİZ İNCİNDİK

Önemli bir süreçten geçtiklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “Çok önemli süreçten geçiyoruz. Hepimiz yaralıyız ve hepimiz incindik. Bu toprakları vatan yapmak için toprağa düşmüş askerimiz, polisimiz, korucumuz, sivil vatandaşlarımız, genci, yaşlısı herkes kurtuluş savaşından beri sürekli mücadele veriyoruz. Bugüne kadar kayıp ettiğimiz tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Özellikle son Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne yaşanan terör olaylarında, o savaşta bu ülkeyi vatan yapmak için, dökülen kanları hepimiz biliyoruz ve hiçbir zamanda unutmayacağız. 15 yıllık AK Parti döneminde ülkemizin kalkınması için çok önemli hizmetler yaptık. Ama bu hizmetleri yaparken hem ulusal hem de uluslar arası alanlarda karşımıza çok büyük engeller çıktı. Bu engellemeler kimin zaman bir darbe, terör örgütleriyle terör eylemi olarak çıktı. Eli kanlı terör örgütleri olarak karşımıza çıktılar. Bu örgütler ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu mücadeleleri yaparken maalesef şehitler verdik. Yüreklerimiz yandı, milletimiz gözyaşları döktüler. Terör örgütlerinin bu güne kadar verdikleri maddi zararları bir kenara bırakıyorum. Biz evlatlarımızı şehit verdik. Evlatlarımız gözlerini kırpmadan canları pahasına, bu topraklar uğruna şehit ve gazi oldular” şeklinde konuştu.

BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM

Son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, Diyarbakır’da bir hain saldırı sonucunda şehit olan birisi polis 2 vatandaşa Allah’tan rahmet dilerek sözlerine başladı. Bu vatanın ilelebet ayakta kalacağını söyleyen Bakan Tüfenkci, “İnşallah bu terör örtülerinin sonu gelecek bunlar son çırpınışları olacak. Bu vesile ile bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu vatanı biz Kurtuluş Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile bu milletin kahramanca mücadelesi sonucunda kurduk. Burada yaşarken bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu biliyoruz. Bu vatanı korumak için her bir kardeşimiz göğsünü siper ederek canlarını ortaya koyuyor, ruhlarını ve canlarını Allah’a adıyorlar. Şehitlerimizin kanıyla, büyüklerimizin dualarıyla bu vatan ilelebet ayakta duracak inşallah” ifadelerini kullandı.

HESABINI SORUYORUZ

Terörle son yıllarda ciddi mücadele ettiklerini dile getiren Bakan Tüfenkci, “Son yıllarda terörle çok ciddi mücadele ediyoruz. Allah’a hamdolsun 15 Temmuz’dan sonra da yapmış olduğumuz etkin mücadelelerle inlerine girilen teröristlerden bu şehitlerimizin hesabını soruyoruz; sormaya da devam edeceğiz. Ta ki 1 tane hain bu memlekette kalmayıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sizlerin başımızı dik, sizin evlatlarımıza, babalarınıza karşı yapılan bu alçakça saldırılar karşısında da hesabını soruyoruz. Sormaya da Allah’ın izni ile devam edeceğiz. Bir yandan DHPK-C, DEAŞ, PKK ve FETÖ ile mücadele ederken, bir yandan da 80 milyonun mutluluğu ve huzuru için ekonomiyi kalkındırmaya çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki bu vatanın her bir karış toprağı sizler ve bizler için, hepimiz için kutsaldır. Her bir karşına, her bir santimine göz dikenlerin Allah’ın izni ile gözünü de oyacağız, oyuyoruz da. Bu coğrafyada güçlü yönetimler, güçlü liderler olması gerekir. Bu coğrafyanın boş olmadığını biliyorsunuz. Bu dökülen kanlar şanlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasına vesile oluyor. Bu kanlar bayrağımıza renk veriyor. 80 milyon kardeşimizi birlik içinde beraberlik içinde tutuyor” söylemlerine yer verdi.

SİZLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ

“Bizler sizlere hizmet etmek için varız” diyen Bakan Bülent Tüfenkci, AK Parti ile beraber şehitlerin emanetine sonuna kadar sahip çıktıklarını kaydederek, şunları dile getirdi:

“Sizler için ne yapsak azdır. Dolayısıyla sizlerin, şehitlerimizin en büyük emaneti bu vatandır. Bu vatanın birliği, dirliği, bu vatanın beraberliğidir. Bu vatan var ise huzur içinde hepimiz v birlikte refah içerisinde yaşayabiliriz. Sizlerin emanetine, sizlere sahip çıkacağız çıkmaya da devam edeceğiz. 16 Nisan’da bu vatanın geleceği ile Türkiye’nin geleceğiyle ilgili bir karar vereceğiz. Halk oylamasında gideceğiz. İstiyoruz ki terörle daha etkin mücadele ederek bu terör belasını Türkiye’nin gündeminden çıkaralım. Bir daha bu ülkeye musallat olamasınlar. Bu coğrafyada güçlü yönetimler, güçlü Meclisler oluşturalım, güçlü yargıyı oluşturalım, hep beraber Türkiye’yi güçlendirelim, şehitlerimizin emanetini yerde bırakmayalım diye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ‘evet’ diyoruz ve geçiyoruz. Bütün mücadelemiz milletin birliği bu devletin bekası için. Ecdadı vatan için huzur için güven için, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz. En çok da şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz.”

























MUTLU SARIGÜL