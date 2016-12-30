Doğa Ortaokulunun düzenlediği program, okul konferans salonunda gerçekleşti. Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı ile başlayan programa; okul idari amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

ÖĞRENCİLERİN SESİNDE HAYAT BULDU

Açılış konuşmasını yapan Malatya Doğa Okulları Genel Müdürü Vahap Güler, katılımcılara teşekkür ederken, Mehmet Akif Ersoy’u anmanın önemini belirtti ve Mehmet Akif’in hayatı ile ilgili bilgiler paylaştı. Okul müdürünün anlamlı konuşmasının ardından Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri hazırlanan birbirinden güzel müzikli videolarla öğrencilerin sesinde hayat buldu.

ERSOY’UN KİŞİLİĞİ PİYESTE HAYAT BULDU

Programda ortaokul öğrencilerinin oynadığı “Mehmet Akif ERSOY ile Ropörtaj” konulu piyes duygu dolu anlar yaşattı. Piyeste rol alan 5. sınıf öğrencilerinden Murat Şamil Güler ve Emir Taha Kürçe ilgiyle izlendi. Oyunda üstlendikleri rolleri en iyi şekilde canlandıran öğrenciler sergiledikleri üstün performansla izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar.

OKUL GENELİNDE FARKLI ETKİNLİKLERLE ANILDI

Malatya Doğa Ortaokulu Türkçe öğretmenleri, okul genelinde Mehmet Akif Ersoy’u her yaş grubunda farklı etkinliklerle andıklarını ve okul olarak milli değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını belirttiler. Öğretmenler, ortaokul öğrencilerinin Mehmet Akif Ersoy’u anlatan pankart hazırladıklarını ve her pankartta Akif’ten bir nasihat birer dem öğrendiklerini söylediler. Öte yandan öğrencilerin birbirinden güzel ve anlamlı olan pankartları 27 Aralık günü okul bahçesinde ellerde semaya yükseldi. Anasınıfı öğrencilerinin ise seramik dersinde yaptıkları Mehmet Akif Ersoy’un heykeli hafızalara kazındı.

MİNNETLE ANIYORUZ

Etkinliği hazırlayan ve hayata geçiren Türkçe öğretmenleri yaptıkları açıklamada, “Eğitimciler olarak bizlere düşen, milletimizin içinden çıkmış, Mehmet Akif Ersoy gibi kutup yıldızlarımızı yaşatmak, hatıralarına sahip çıkmak, eserlerini, fikirlerini, felsefesini, kişiliğini, edebi kimliğini bugünkü nesillere anlatmaktır. Yeni nesillerin, onun millet sevgisinden, bağımsızlık inancından, bilgi ve birikiminden ve mücadele azminden öğrenecekleri çok şey vardır. Milli şairimizi ölümünün 90. yılında saygı ve minnet içinde anıyoruz; ruhu şad olsun” diyerek sözlerini noktaladılar.

HABER MERKEZİ